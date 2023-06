Nasti d’argento Grandi Serie 2023: chi sono i vincitori, da Mare Fuori a Esterno Notte

Nastri d’Argento Grandi Serie 2023, ci siamo: sabato 17 giugno si svolgerà a Napoli la cerimonia di premiazione del riconoscimento assegnato dal Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani e al meglio della serialità dell’anno. Tra i titoli premiati spiccano Esterno notte e Mare fuori, che si aggiudicano rispettivamente il Nastro d’Argento come miglior serie e come serie dell’anno. La cerimonia avrà luogo al Teatrino di Corte di Palazzo Reale, un luogo storico e prestigioso che ospita eventi culturali e artistici. La serata vedrà la partecipazione di numerosi ospiti e protagonisti della serialità italiana, tra cui Marco Bellocchio, Margherita Buy, Fabrizio Gifuni, Cristiana Capotondi, Paolo Sorrentino e Francesca Comencini. La cerimonia sarà trasmessa in diretta su Rai Movie e in streaming su Rai Play.

Le serie TV che hanno conquistato il pubblico italiano: da “Esterno Notte” a “Mare Fuori”

“Esterno notte” è la serie diretta da Marco Bellocchio, tratta dal romanzo omonimo di Antonio Manzini, che racconta la storia di una coppia in crisi, interpretata da Margherita Buy e Fabrizio Gifuni, alle prese col misterioso omicidio di Aldo Moro. La serie, prodotta da Rai Fiction e IBC Movie, ha ottenuto il plauso della critica e del pubblico, ed è stata premiata anche per le interpretazioni dei due protagonisti, che hanno vinto i Nastri d’Argento come miglior attrice e miglior attore.

“Mare fuori” è la serie creata da Ivan Cotroneo e Monica Rametta, prodotta da Cattleya e Rai Fiction, che narra le vicende dei ragazzi rinchiusi nel carcere minorile di Nisida, a Napoli. La serie, andata in onda su Rai 2, ha riscosso un grande successo di ascolti e di consensi, diventando un fenomeno popolare e sociale. La serie ha vinto il Nastro d’Argento come serie dell’anno, per aver saputo raccontare con sensibilità e realismo le difficoltà e le speranze dei giovani detenuti.

Le altre serie premiate nelle diverse categorie

Oltre a Esterno notte e Mare fuori, i Nastri d’Argento Grandi Serie 2023 hanno premiato altre serie nelle diverse categorie. Tra queste:

La legge di Lidia Poët , la serie crime con Cristiana Capotondi nei panni di una procuratrice che indaga su una rete di corruzione e malaffare.

, la serie crime con Cristiana Capotondi nei panni di una procuratrice che indaga su una rete di corruzione e malaffare. Prisma , la serie dramedy con Alessandro Preziosi e Miriam Leone che racconta le vite incrociate di quattro personaggi alle prese con i loro problemi esistenziali.

, la serie dramedy con Alessandro Preziosi e Miriam Leone che racconta le vite incrociate di quattro personaggi alle prese con i loro problemi esistenziali. Call my agent – Italia , la serie comedy con Stefano Accorsi e Cecilia Capriotti che riprende il format francese Dix pour cent, ambientato nel mondo dello spettacolo italiano.

, la serie comedy con Stefano Accorsi e Cecilia Capriotti che riprende il format francese Dix pour cent, ambientato nel mondo dello spettacolo italiano. Circeo , la docuserie che ricostruisce il terribile caso di cronaca nera avvenuto nel 1975, quando quattro giovani torturarono e uccisero due ragazze in una villa al mare.

, la docuserie che ricostruisce il terribile caso di cronaca nera avvenuto nel 1975, quando quattro giovani torturarono e uccisero due ragazze in una villa al mare. Filumena Marturano, il film tv con Anna Foglietta e Alessandro Gassmann che riporta in scena la celebre commedia di Eduardo De Filippo.

I premi speciali ai protagonisti della serialità italiana

I Nastri d’Argento Grandi Serie 2023 hanno assegnato anche dei premi speciali a personalità che si sono distinte nel campo della serialità italiana. Tra questi: