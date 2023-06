Mare Fuori diventa un musical al teatro Brancaccio di Roma: ecco quando e cast

Una bellissima notizia per tutti i fan di “Mare Fuori”, la popolare fiction ambientata nel carcere minorile di Napoli, che da serie per il piccolo schermo si trasformerà in uno spettacolo teatrale unico e affascinante diretto da Alessandro Siani e interpretato da alcuni dei protagonisti originali. Dal 27 febbraio al 10 marzo 2024, Mare Fuori, con il nuovo ‘format’, sbarcherà al Teatro Brancaccio di Roma.

Mare Fuori è la serie tv che ha conquistato il pubblico italiano con le sue storie di giovani detenuti che cercano di riscattarsi e di trovare un senso alla loro vita. La fiction, ispirata all’Istituto penale per i Minori di Nisida, ha raccontato con realismo e sensibilità le difficoltà, i sogni, le passioni e le sfide di questi ragazzi che vivono in un contesto sociale difficile e spesso violento. Dopo aver ottenuto un grande successo sia in televisione che sulle piattaforme digitali, Mare Fuori quindi si prepara a sbarcare in teatro, trasformandosi in un attesissimo musical.

“Mare fuori”; il musical, la regia e il cast originale

Il musical di Mare Fuori sarà diretto da Alessandro Siani, noto comico e attore napoletano, che ha voluto portare sul palco questa meravigliosa storia che mostra come “dietro la morte ci possa essere una rinascita”. Siani ha sottolineato che lo spettacolo sarà impreziosito dalla presenza di due attori del cast originale della serie: Antonio Orefice, che interpreta Totò, il leader carismatico della banda dei napoletani, e Salahudin Tijani Imrana, che interpreta Dobermann, il capo della banda dei nigeriani. Gli altri ruoli saranno affidati a giovani talenti scelti attraverso un casting. Il musical manterrà le canzoni originali della serie, composte da Pivio e Aldo De Scalzi, e le coreografie saranno curate da Mommo e Marcello Sacchetta.

Le date e i biglietti

Il debutto del musical di Mare Fuori avrà luogo al Teatro Brancaccio di Roma, con la prima rappresentazione in programma dal 27 febbraio al 10 marzo 2024. Altre date verranno annunciate nei mesi a seguire, anticipando un musical che si prevede sarà un successo di vendite senza precedenti. Per quanto riguarda l’acquisto dei biglietti, nonostante sia ancora presto per l’apertura del botteghino, si prevede che presto saranno disponibili sul sito del Teatro Brancaccio, nonché sui circuiti TicketOne e Ciao Ticket.

Il fenomeno Mare Fuori

“Mare Fuori” è una serie tv prodotta da Rai Fiction e Cattleya, creata da Ivan Cotroneo e Monica Rametta ed è composta da quattro stagioni (la quarta è in fase di riprese). La serie ha riscosso un enorme successo sia tra il pubblico che tra la critica, vincendo numerosi premi tra cui il Premio Flaiano per la miglior fiction italiana nel 2020. La serie ha anche generato una vera e propria “marefuorimania”, con fan appassionati che seguono i profili social degli attori e commentano ogni episodio. La serie ha anche suscitato l’interesse internazionale, tanto che si sta pensando a uno spin-off e a un remake made in USA. Il musical è quindi l’ultima novità di questo fenomeno che non accenna a fermarsi.