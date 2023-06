Mare Fuori passa dalla televisione al teatro, andrà in scena al Brancaccio di Roma: ecco quando

Mare Fuori è una serie televisiva che ha completamente ‘rapito’ il pubblico italiano. Non solo giovani, ma anche meno giovani che si sono appassionati alle vicende dei giovani detenuti dell’istituto penitenziario minorile di Nisidia, in realtà la Base navale della Marina militare di via Acton a Napoli. Un successo tale per cui è stato deciso di farne anche un musical teatrale che approderà al Brancaccio di Roma a febbraio del prossimo anno.

Direttore della rappresentazione teatrale sarà Alessandro Siani

La direzione della rappresentazione teatrale è affidata al comico e attore Alessandro Siani e, come riporta La Repubblica, ci sono anche alcuni attori del cast originale, tra i quali Antonio Orefice e Salahudin Tijani Imrana. Un impegno che ha riempito di entusiasmo il comico napoletano pronto a portare in teatro capitolino, dal 27 febbraio al 10 marzo una storia che ha affascinato grand parte dell’Italia, per i racconti di vita dei ragazzi detenuti, ma anche grazie alla bravura del cast.

Il pubblico della serie tv in attesa della quarta stagione: quando iniziano le riprese? Qual è il cast?

E mentre si lavora al musical di Mare Fuori, il pubblico televisivo resta in attesa della quarta stagione della serie tv. E le riprese sono già iniziate il 22 maggio scorso. Alcuni personaggi sono usciti di scena e tra questi: Nicolas Maupas che interpretava Filippo Ferrari, detto ‘o’ Chiattillo’; anche Paola Vinci, interpretata da Carolina Crescentini ha salutato la serie; anche Viola – interpretata da Serena De Ferrari – che nella fiction si è suicidata non ci sarà nella quarta stagione, insieme a Gemma (Serena De Codato? Gaetano o’ Pirucchio (Nicolò Galasso) e Liz (Anna Ammirati). Tra le new entry c’è la direttrice del carcere minorile Lucrezia Guidone nelle vesti di Sofia Durante. Il resto del cast è stato confermato, seppure potrebbe esserci un colpo di scena: il ritorno di Ciro Ricci.