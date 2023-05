Mare Fuori 4, quando esce la quarta stagione: data di uscita, trama, cast e anticipazioni, Ciro è vivo?

Dopo il successo delle passate stagioni, cresce l’attesa e la curiosità per Mare Fuori 4, serie che è diventata un cult, raccogliendo davvero un’ampia udienza di pubblico. Al centro della vicenda le vicissitudini di un gruppo di ragazzi che si trovano nell‘Istituto di Pena minorile partenopeo per alcuni passi falsi che hanno commesso in passato e che stanno cercando adesso di superare. Ma cosa sappiamo sull’attesissima quarta stagione?

Le riprese di Mare Fuori 4

Fin in fibrillazione per l’uscita di Mare Fuori 4! La quarta stagione della serie è in preparazione, le riprese cominceranno il prossimo 22 maggio e termineranno, molto probabilmente, nel mese di settembre. Intervistato da Fanpage Roberto Sessa, il produttore ha dichiarato che anche i lavori della nuova stagione seguiranno un ritmo preciso: “È fondamentale sapere prima tutti i tempi. Quando girare, quando finire, quando andare in onda. Noi, in questi anni, abbiamo costruito un andamento preciso: iniziamo a girare quando finisce una stagione e riandiamo in onda a novembre”. Il tutto è teso al fine di andare in onda con le nuove puntate di Mare Fuori a febbraio del 2024. Per quel che invece riguarda la terza stagione essa arriverà su Netflix durante l’estate.

Le anticipazioni

Ma cosa vedremo in Mare Fuori 4? Prima di tutto, bisognerà chiarire dove sia andato a finire il proiettile sparato all’ultimo secondo nella terza stagione. In merito le teorie sono molteplici e secondo alcune di esse a sparare a Don Salvatore Ricci sarebbe stata la madre di Carmine, Wanda di Salvo per via della forte rivalità tra le famiglie. Ancora, un’altra ipotesi, seppur meno plausibile, è il ritorno di Ciro Ricci. Insomma, qualunque piega prendano le vicende dei ragazzi, certamente le emozioni e i colpi di scena – pronti a tenere gli utenti con il fiato sul collo – non mancheranno!