Quando esce Mare Fuori 4? Data, anticipazioni e trama episodi

Dall’inizio di maggio, sono iniziate ufficialmente le riprese per “Mare Fuori 4”. A darcene conferma, le stories Instagram di tutti gli attori nel cast, in primis poi l’attrice Maria Esposito, che si fa vedere sempre molto presa nello studio della sceneggiatura che la vedrà protagonista nella quarta stagione della serie televisiva. Come qualcuno suggeriva nei mesi scorsi, la fiction dovrebbe arrivare sui teleschermi italiani – ovvero Rai 2 e RaiPlay – per il mese di febbraio 2024.

Verso Mare Fuori 4

Seguendo i programmi della Rai, le riprese della nuova stagione dureranno almeno fino alla fine di mese di settembre 2023. Con tempi di montaggio e pubblicità del prodotto televisivo in giro per l’Italia, la serie televisiva non arriverebbe sui televisori prima di gennaio 2024. Ma i tempi potrebbero rivelarsi anche più lunghi, considerato come in RAI aspetteranno la fine delle feste natalizie per lanciare il programma, magari ripetendo il lancio come quest’anno, avvenuto nel mese di Febbraio 2023.

La serie televisiva girerà intorno a Ciro Ricci?

Sempre più piede prende l’ipotesi di un ritorno, a pieno regime, di Ciro Ricci. Se prima sembrava un rumors improbabile, più passa il tempo e più si fa concreta l’ipotesi di come “Mare Fuori”, almeno per questa nuova stagione, non voglia privarsi del proprio personaggio più celebre. Ciro nella storia sarebbe morto, ma più di qualcuno ipotizza come verrà creato un arco narrativo per spiegare la “finta dipartita” del giovane figlio di Don Salvatore, considerato come mai nessun funerale suo è stato trasmesso nelle puntate.

Nel cambio di cast, Maria Esposito tra le protagoniste

Chi potrebbe ottenere un grande ruolo, almeno in questa stagione, è il personaggio di Maria Esposito: Rosa Ricci. Rumors sembrano indicare un ridimensionamento del protagonista Carmine, che renderanno Rosa la vera protagonista della storia in questo frangente. La stessa Maria Esposito, peraltro, ha esposto come il suo ruolo nella serie televisiva sia molto complesso quest’anno.