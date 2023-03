Ugur Gunes, l’attore di Terra Amara è fidanzato? Età e vita privata

Imperdibile appuntamento con il salotto pomeridiano del weekend di Canale 5 con Silvia Toffanin e Verissimo. In studio, tra i tanti ospiti della puntata, oggi avremo anche l’amato e seguitissimo attore della serie tv Terra Amara – trasmessa da Mediaset – Ugur Gunes che si racconterà a 360° proprio a Verissimo. Forse, oltre alla carriera, riusciremo a capire qualcosa di più anche sulla sua vita privata: l’attore infatti è fidanzato? O è sposato? Cosa si sa in merito? Cerchiamo intanto di saperne di più con questo articolo!

Cosa sappiamo sulla fidanzata di Ugur Gunes, ultime notizie

Fino adesso il bellissimo attore turco è stato super riservatissimo circa la sua vita privata. Nonostante le voci, i presunti flirt e le relazioni che gli vengono attribuite per ora il volto di Yilmaz Akkaya nella serie tv Terra Amara non si è sbilanciato in merito alla sua sfera amorosa. Secondo gli ultimi gossip tuttavia, malgrado recentemente proprio l’attore abbia dichiarato di essere al momento single, la sua attuale partner sarebbe la cantante turca di nome Reyhan Cansu (qui potete trovare il suo profilo Instagram). Altre voci di corridoio parlerebbero invece di un flirt con l’attrice che interpreta Zuleyha in Terra Amara ma anche in questo caso non ci sono notizie ufficiali in merito. Chissà se allora l’attore dirà qualcosa in più a Verissimo!

Chi è Ugur Gunes, la carriera dell’attore di Terra Amara

L’attore è nato ad Ankara il 10 novembre del 1987. E’ noto per aver interpretato il ruolo di Yilmaz Akkaya nella serie tv Terra Amara. Dopo essersi laureato in lingue, storia e geografia all’Università della sua città si è dedicato alla sua più grande passione: la recitazione. Il suo primo ruolo come attore lo ha ottenuto nel 2011 e poi non si è più fermato. Tra il 2015 e il 2016 lo troviamo ad esempio nel ruolo di Tuğtekin nella serie Diriliş Ertuğrul e nel cast della miniserie Seddülbahir 32 Saat, interpretando Hüseyin. L’anno successivo, nel 2017, ha avuto il ruolo di Kaymakam Fatih nella serie İsimsizler. Sul grande schermo è apparso ad oggi in cinque pellicole, l’ultima (Dumlupinar: Vatan Sagolsun) nel 2023.

Terra amara

Ma come detto l’attore deve il suo successo alla serie Terra Amara dove, dal 2018 al 2021, è stato scelto per interpretare il ruolo di Yılmaz Akkaya. In Italia la fiction (Bir Zamanlar Çukurova) va in onda su Canale 5 dal 4 luglio 2022 in day-time.