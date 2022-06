Edoardo Tavassi si ritira dall’Isola dei Famosi? A rischio la finale, le ultime news sull’infortunio

Non si fa altro, da giorni, di parlare di Edoardo Tavassi, uno dei concorrenti più amati dell’Isola dei Famosi, il reality all’insegna dell’avventura che sta per giungere al capolinea. Dopo l’addio della sorella Guendalina, che ha deciso di abbandonare il gioco prima del previsto, la stessa sorte toccherà anche a Edoardo per via dell’infortunio?

L’infortunio al ginocchio di Edoardo Tavassi: come sta il naufrago

Il concorrente potrebbe avere un interessamento dei legamenti. Il naufrago, infatti, si è fatto male al ginocchio, come ha raccontato in un confessionale la modella argentina Estefania Bernal: ‘Mentre Luca stava andando a prendere la teglia col pollo, ho visto lui che stava piangendo perché si era fatto malissimo’. Edoardo è stato portato immediatamente in infermeria per gli accertamenti e questa sera si scoprirà cosa accadrà: dovrà lasciare l’Isola o riuscirà a resistere ancora una settimana? La sua finale è davvero a rischio come dicono?

Le condizioni di salute dei naufraghi dell’Isola dei Famosi

È stato Alvin, direttamente dall’Honduras, ad aggiornare i telespettatori sulle condizioni di salute dei naufraghi, soprattutto quelle di Mercedesz, Nicolas ed Edoardo.

“Mercedesz si è fatta male, si è tagliata però adesso rientra. Tutto ok anche per il nostro Nicolas Vaporidis, che si è fatto male anche lui, però è già rientrato in gioco”.

Più critica, invece, la situazione di Edoardo: “Lui si è fatto male al ginocchio. Nel suo caso capiremo lunedì perché adesso sta facendo un po’ di esami per capire la situazione. La stanchezza si fa sentire, tre mesi sono davvero lunghi però bisogna tenere duro perché manca poco”. Il concorrente sarà costretto a lasciare l’Honduras proprio nel corso della semifinale?