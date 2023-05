Edwige Fenech, chi è il marito: età, lavoro, figli, oggi e vita privata

Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata di Domenica In su Rai 1 con la compagnia di Mara Venier. Oggi in studio arriveranno tanti ospiti speciali, tra questi anche la celebre attrice Edwige Fenech. Si racconterà a cuore aperto: dall’amore alla carriera. Nella vita ha avuto tanti amori, ma ne ha sposato solo uno: Luciano Martino. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lui!

La vita privata di Edwige Fenech

Edwige ha avuto due grandi amori nella sua vita: il regista Luciano Martino, con cui ha condiviso una storia d’amore lunga 11 anni e l’unico che ha sposato. Ha avuto anche una lunga relazione con Luca Cordero di Montezemolo, che ha amato per ben 18 anni. Di recente ha rivelato di aver avuto una relazione anche con Fabio Testi per 3 anni. Nella vita ha avuto un figlio di nome Edwin nel 1971, ma non ha mai rivelato l’identità del padre.

Chi era Luciano Martino?

Luciano Martino è nato a Napoli il 22 dicembre del 1933 e si è spento il 14 agosto del 2013 a Malindi, in Kenya. Nella vita è stato un grande regista, sceneggiatore e produttore cinematografico. Nato in una famiglia d’arte, ha dato alla luce oltre 100 film tra gli anni ’70 e ’80. Moltissimi sono nati in collaborazione con Mino Loy. Inizialmente hanno prodotto quasi esclusivamente film di genere, poi alcune parodie e spaghetti western. Ha avuto anche una lunga carriera nella produzione delle commedie sexy e in quasi tutte ha recitato la sua dolce metà Edwige. Tra loro c’è stato un grande amore, durato per tanti anni. Luciano Martino si è spento a 79 anni a causa di un edema polmonare durante uno dei suoi viaggi in Kenya. Se n’è andato tra le braccia della sua compagna da oltre 10 anni: Olga Bisera. Le sue ceneri sono state sparse lì, nell’oceano indiano.

Edwige Fenech oggi

Ad oggi l’attrice ha 75 anni e ancora tanta voglia di innamorarsi. Di recente è stata paparazzata per le strade di Parigi in compagnia di un uomo misterioso che potrebbe essere il suo nuovo compagno. I paparazzi hanno scattato delle foto in cui è con un uomo elegante: camicia bianca e mocassini. Sarà lui ad aver fatto sciogliere di nuovo il cuore della diva?