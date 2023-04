Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo di Mare Fuori insieme: la dedica social

Momenti di dediche, quelli avvenute tra Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo, protagonista di “Mare Fuori” nella parte di Carmine. Il post condiviso dall’attore napoletano, farebbe ulteriormente infiammare la scena del gossip italiano. Questo perché Caiazzo sarebbe fidanzato con un’altra ragazzo, con questo post che si rivelerebbe anonimo in una relazione stabile. Invece, D’Amario e “Carmine” fanno ancora parlare di loro, oggi addirittura con un post social condiviso.

Il post di Massimiliano Caiazzo ed Elena D’Amario

Va detta una cosa: nella presunta coppia Caiazzo-D’Amario, ancora non è comparsa nessuna foto di “baci” insieme. La relazione rimane top secret al pubblico, eppure entrambi i ragazzi sarebbero molto presi l’uno dall’altra. A rendere più misteriosa questa relazione, anche le ultime parole di Elena verso Massimiliano, in un post social che sembra una reale dedica d’amore. Insomma, seppur non ufficialmente, tutto sembra portare alla conferma di questa nuova relazione amorosa all’interno del mondo dello spettacolo.

Ma allora, Caiazzo e la D’Amario hanno confermato pubblicamente la loro love story? No, ma come detto, tutto ciò ormai è abbastanza palese. Una situazione dove, peraltro, l’attuale compagna di Massimiliano Caiazzo dovrà farsi una ragione purtroppo. L’ultima foto di Massimiliano su Instagram, infatti, lascia intuire come questa nuova storia già veda affiatati i “neo fidanzatini”, pronti probabilmente già da oggi a raccontare la loro storia anche sui social network a un occhio più attento del pubblico.

Cosa dice il post Instagram

Massimiliano Caiazzo è fresco vincitore del Ciak d’Oro, in qualità di migliore attore Under 30 in Italia. Sarebbe stato il trionfo di questo premio cinematografico, a dare adito alla dedica della D’Amario e soprattutto ad aprire il tavolo sui pettegolezzi legati al mondo del cinema italiano. Sono stati tantissimi gli utenti che hanno voluto congratularsi con l’attore, ma tra tutti è spiccato il commento dell’attuale fiamma amorosa.

Lei avrebbe commentato sul post: “Tutti vediamo e sentiamo la tua luce”. Lui le avrebbe dato la risposta intrigante: “La tua con me”. Commenti cui più di qualcuno già intuisce un amore forte.