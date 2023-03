Massimiliano Caiazzo ed Elena D’Amario si sono lasciati? Ultime news, c’è aria di crisi?

Massimiliano Caiazzo, ormai, lo conosciamo davvero tutti, grazie alla sua ultima interpretazione di una delle serie Rai più amate di sempre e che stanno tenendo con gli occhi incollati allo schermo migliaia e migliaia di italiani. Parliamo, ovviamente, di ‘Mare Fuori’, la serie rivelazione targata Rai e dall’inaspettato successo nazionale, soprattutto nell’ultima stagione. Sono in tanti a seguire la serie, e il successo è ampiamente dimostrato anche dagli ascolti TV che ogni giorno anche noi della redazione de Il Corriere della Città monitoriamo per voi, per garantirvi sempre i programmi di maggior successo.

Quando esce Mare fuori 4? Data e anticipazioni

Massimiliano Caiazzo ed Elena D’Amario: c’è crisi amorosa?

Di recente, poi, l’attore di Mare fuori, che nella serie interpreta Carmine, uno dei personaggi più amati da parte del pubblico di telespettatori, è stato anche al centro di qualche gossip. Al centro di una questione, diremmo, amorosa, che ha suscitato molto più che qualche semplice domanda. Caiazzo, infatti, era direttamente finito al centro dei pettegolezzi dopo la nascita di alcune indiscrezioni su quella che sembrava essere una presunta crisi di coppia con la sua bella Elena D’Amario, ex ballerina di Amici con la quale l’affascinante attore si starebbe frequentando ormai da un po’ di tempo. Ma cosa è successo veramente?

Le ultime novità sulla loro relazione: la foto del cellulare

C’è da dire, sul tema, che sono stati tantissimi gli avvistamenti dei due insieme, sebbene però Massimiliano Caiazzo ed Elena D’Amario non abbiano mai ufficializzato la cosa in modo esplicito. Anche se volessimo fare gli ossessivi e andare a spulciare minuziosamente i loro profili Instagram, ci renderemmo conto che non c’è traccia alcuna del loro presunto amore o relazione. Tuttavia, da qualche tempo, le cose sembrano essere decisamente cambiate: Massimiliano, infatti, si è lasciato fotografare direttamente con in mano il proprio cellulare, e addirittura, sul suo sfondo, avrebbe proprio la foto di Elena da bambina. Un dettaglio non da poco, certamente: non solo confermerebbe da una parte la sua storia d’amore con la bella ragazza, ma a contempo mette a tacere anche, una volta per tutte, gli svariati pettegolezzi su una loro presunta crisi. C’era, infatti, chi addirittura pensava che ci fosse una tresca amorosa fra Massimiliano e Maria Esposito, l’attrice che nella serie interpreta Rosa Ricci. Quest’ultima, in realtà, pare si stia frequentando con Antonio Orefice, il Totò di Mare fuori.