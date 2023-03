Elena Di Cioccio a Le Iene: ‘Sono sierpositiva’. Chi è, età, carriera, libro, chi sono i genitori, compagno e Instagram

Elena Di Cioccio ha deciso di parlare a cuore aperto di un tema non proprio facile, sensibile: la sua sieropositività. L’ex Iena lo ha fatto di recente, con un monologo molto forte e profondo su su Italia 1. Ora, la conduttrice si è negativizzata ed ha detto di essere fiera di sé stessa. Parole forti, ma piene di coraggio, dopo tanto tempo. Ecco cosa ha detto e chi è Elena Di Cioccio.

Elena Di Cioccio a Le Iene: ‘Sono sierpositiva’

Lei, Elena Di Cioccio, è attrice, conduttrice radiofonica e televisiva. La donna è, ricordiamo, la figlia di Franz Di Cioccio della PFM, ed oltre a ciò è stata anche una Iena per diversi anni nella famosa trasmissione giornalistica di Italia 1, precisamente a partire dal 2005. Proprio nell’ultima puntata, poi, eccola ritornare nel famoso programma che l’ha fatta conoscere anche al vasto pubblico della televisione. E lo ha fatto non a caso, ma per affrontare un tema molto importante: parlare della sua sieropositività davanti al suo pubblico, senza inibizioni, senza restrizioni, a cuore aperto.

Il monologo davanti al suo pubblico televisivo

Ecco il suo discorso pronunciato davanti alle telecamere: “Ciao sono Elena Di Cioccio, ho 48 anni e da 21 sono sieropositiva” questo l’esordio dell’artista per il suo monologo davanti al pubblico di Italia 1. Poi ha aggiunto: “Ho l’Hiv, sono una di quelli con l’alone viola. Ero molto giovane quando questa diagnosi stravolse completamente la mia vita. All’inizio ho avuto paura di morire, poi di poter fare del male al prossimo. ‘E se contagi qualcuno?’, mi dicevo, ‘Non me lo perdonerei mai’. Non è mai successo, non ho mai contagiato nessuno e non sono morta. Invece in questi 21 anni, mentre le terapie mi consentivano via via di vivere una vita sempre più normale, ad uccidermi è stata una smisurata vergogna di me stessa. Ho vissuto la malattia come se fosse una colpa. Pensavo che tra me e l’altro, la persona peggiore fossi sempre io. Mi sentivo sporca, difettosa. Avevo timore di essere derisa, insultata, squalificata dal pregiudizio che ancora esiste nei confronti di noi sieropositivi”.

Il vostro vero nemico: l’ignoranza”

Poi, la Di Cioccio è passata a spiegare perché ha nascosto per tanto tempo la sua sieropositività: “Per difendermi, ho nascosto la malattia iniziando a vivere una doppia vita. Una sotto le luci della ribalta e un’altra distruttiva e depressa. Ma una vita a metà non è vita, e ho capito che ne sarei morta se non avessi fatto pace con quella parte di me. Io sono tante cose e sono anche la mia malattia. Oggi sono fiera di me, non mi vergogno più, e l’Hiv che è molto diversa da come ve la immaginate. Io non sono pericolosa, sono negativizzata e finché mi curo io non posso infettare nessuno. Potete toccarmi, abbracciarmi, baciarmi e tutto il resto. Se volete continuare ad avere paura, io lo accetto, però girate lo sguardo verso il vostro vero nemico. L’ignoranza”.

Chi è Elena Di Cioccio

Elena Di Cioccio è la figlia di Franz Di Cioccio, il famoso cantante e batterista della PFM. Già da adolescente, Elena inizia a farsi notare, soprattutto come cantante rock nei club milanesi, militando soprattutto in diversi gruppi tra cui una band tributo ai KISS. In questo modo va avanti fino al 2000: di notte canta e si esibisce, mentre di giorno lavora nell’organizzazione dei diversi eventi musicali. Intanto continua a studiare canto, recitazione e anche doppiaggio.

La carriera in Radio e Tv

Nel 2001 inizia a lavorare come speaker radiofonica in diverse emittenti, come Radio Lupo Solitario, Rock FM, Radio Parma, Radio Milano Uno e Radio Roma Uno. La musica resterà sempre una delle sue grandi passioni. Il debutto in televisione arriva qualche tempo dopo come VJ ed autrice sull’emittente musicale All Music. Dell’anno 2005, invece, è l’inizio della sua collaborazione e come inviata del programma Le Iene.

Il libro ”Cattivo sangue”

Di recente è uscito anche il suo libro, dove affronta un grande percorso interiore e descrive il suo cambiamento e processo durante gli anni della sieropositività: il libro si chiama ”Cattivo sangue”, Vallardi A., 2023.