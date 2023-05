Eleonora Abbagnato, chi è la figlia Julia: età, oggi, foto

Eleonora Abbagnato è una ballerina e attrice italiana. Dal 2015 dirige il corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma. La ballerina è sposata con Federico Balzaretti ed è un vero e proprio successo italiano. Oggi andrà in onda la replica della sua intervista insieme alla figlia a Verissimo, il salotto pomeridiano del fine settimana condotto come sempre da Silvia Toffanin. Sapete chi è sua figlia Julia? Ve lo raccontiamo noi!

La vita privata di Eleonora Abbagnato

Ma veniamo alla vita privata. Eleonora Abbagnato il 13 giugno del 2011 si è sposata con il calciatore Federico Balzaretti nella Cappella Palatina del Palazzo dei Normanni di Palermo. Nel 2012 Eleonora è diventata madre di Julia e nel 2015 di Gabriel. Non solo, ha cresciuto anche le figlie del marito avute dalla precedente relazione. Sappiamo che il calciatore ha avuto una storia particolare, la madre non vede mai le figlie e lui ha avuto l’affidamento esclusivo. Si chiamano Lucrezia e Ginevra, hanno rispettivamente 17 e 14 anni e la ballerina le ha cresciute come se fossero figlie sue. Ha raccontato: “Federico mi ha detto sin dal primo momento che la priorità erano le sue figlie. Io le ho cresciute come se fossero mie, la piccola l’ho conosciuta quando aveva un anno e mezzo e mi chiama mamma”.

Chi è la figlia Julia e la passione per la danza

La piccola Julia ha circa dieci anni e ha già le idee molto chiare: vuole diventare una ballerina professionista, anzi, lo è già. Sin da piccolissima segue la mamma a teatro e prende lezioni di danza, non solo, è già andata in scena con la madre in numerosi spettacoli, l’ultimo è stato “Giulietta”. Al momento studia al Teatro dell’Opera di Roma, ma ha anche molte altre passioni come la musica e la moda. La mamma ha raccontato al Corriere di Bologna: “Julia è nata in teatro. Ha qualcosa di speciale e artisticamente devo dire che è molto preparata. Conosce tutti i ballerini. In scena poi è molto bello perché è già molto professionale, non è una bambina che necessita di essere seguita, fa tutto da sola. Ha davvero un’attitudine da adulta che apprezzano anche i coreografi».

Il rapporto tra mamma e figlia

Eleonora e Julia hanno un rapporto molto speciale. Impossibile non notare anche la forte somiglianza che le accomuna con i lunghi capelli biondi, gli occhi azzurri e un bellissimo sorriso. Condividono il palco a teatro, e la madre ha raccontato che le sembra di rivedere proprio sé stessa da piccola. Le unisce un grande amore e la passione per la danza. Ecco un dolce scatto delle due insieme con dei coloratissimi abiti floreali: