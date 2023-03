Eleonora Brown: chi è, età, carriera, oggi, chi è il marito, figli, Sophia Loren, La Ciociara, foto

Una nuova settimana ha preso il via da poco, ma nulla cambia per gli appassionati telespettatori e affezionati di Rai 1. E della trasmissione Oggi è un altro giorno di Serena Bortone. La padrona di casa, infatti, è pronta ad accogliere nel suo salotto nuovi ospiti, volti noti del mondo dello spettacolo, che si racconteranno a cuore aperto. Dalla carriera all’amore. Proprio come farà l’attrice Eleonora Brown, che quando aveva 11 anni è stata scelta da Vittorio De Sica per il film La Ciociara al fianco della grande icona Sophia Loren.

Dagli esordi al debutto ne La Ciociara di Eleonora Brown

Eleonora Brown è nata a Napoli il 22 agosto del 1948 ed è un’attrice italiana, figlia di padre statunitense e madre italiana. Nel 1959, quando aveva 11 anni, è stata scelta da Vittorio De Sica per interpretare la parte di Rosetta, la figlia di Cesira (interpretata da Sophia Loren) nel film La ciociara, tratto dal romanzo di Alberto Moravia. E per quel film e per quell’interpretazione ha vinto il premio Oscar. Da lì ha collezionato un successo dopo l’altro e ha lavorato molto con De Sica, che l’ha voluta anche per Il giudizio universale. Nel 1964, invece, ha interpretato il melodramma Amore mio, poi ha continuato la carriera con altri registi, tra cui Dino Risi.

I suoi successi

Nel 1967, poi, ha interpretato un musicarello e ha recitato in due spaghetti western. Nel 1968, dopo il giallo Nude si muore, ha deciso di ritirarsi dall’attività cinematografica per dedicarsi agli studi universitari. Nel 1982, infatti, si è laureata all’Università John Cabot, poi però nel decennio successivo è tornata al cinema come doppiatrice. Nel 2014 ha partecipato al film documentario Protagonisti per sempre, film vincitore nel 2015 del Giffoni Film Festival, in cui ha accettato di raccontare le esperienze e le scelte che hanno caratterizzato la sua carriera da giovane attrice.

Chi è il marito, figli

Ma veniamo alla vita privata. L’attrice è sicuramente sposata, ma non abbiamo informazioni sulla sua vita privata. Forse si tratta di un uomo lontano dai riflettori e dal gossip e, forse, oggi quando si racconterà ai microfoni di Serena Bortone si lascerà andare e parlerà anche della sua sfera sentimentale. Non sappiamo se abbia o meno dei figli.