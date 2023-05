Eleonora Daniele, chi è il marito Giulio Tassoni: età, lavoro, biografia dell’imprenditore, azienda, figlia, Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Domenica In, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Mara Venier. Tra gli ospiti di oggi arriverà in studio anche la celebre ex gieffina Eleonora Daniele, si racconterà a cuore aperto: dall’amore alla carriera. Ma conosciamola meglio suo marito Giulio Tassoni!

Il marito di Eleonora Daniele

Eleonora Daniele è sempre stata molto riservata. Sappiamo che un suo ex fidanzato storico è Nicola Maccanico, figlio dell’ex ministro Antonio e direttore marketing di una celebre compagnia cinematografica. Nel 2002 Eleonora ha conosciuto il vero amore, Giulio Tassoni, un noto imprenditore. Il primo incontro è avvenuto per caso in un noto locale romano Piper, pare che lei sia rimasta subito molto colpita, mentre lui no. Nonostante l’avvicinamento di Eleonora, lui non era interessato ad una conoscenza. Soltanto qualche tempo dopo, anche Giulio l’ha notata durante una cena a casa di un’amica in comune. Da lì è nato l’amore.

Chi è Giulio Tassoni: età e carriera

Giulio Tassoni è un uomo molto riservato che non ama le luci dei riflettori, infatti non ha neanche un profilo social. Non conosciamo l’età esatta, ma sappiamo che ha origini romane. Di lui sappiamo anche che è un imprenditore di gran successo: attivo negli ambiti estetici, si occupa di produrre prodotti cosmetici. Giulio ha origini nobili: appartiene alla casata dei Tassoni, a cui apparteneva anche lo scrittore del tardo medioevo Alessandro Tassoni. Fanno parte della sua famiglia anche conti e duchesse.

La coppia oggi e la figlia

Dopo 16 anni di relazione, Eleonora Daniele e Giulio Tassoni hanno deciso di sposarsi: sono convolati a nozze a Roma il 14 settembre del 2019. La cerimonia si è tenuta nella Basilica San Giovanni Battista dei Fiorentini, mentre il ricevimento è avvenuto nella bellissima Villa Piccolomini. Il 25 maggio del 2020 la coppia ha avuto una figlia che hanno chiamato Carlotta. I due hanno sempre cercato di tenere lontano dai riflettori il loro amore, di proteggerlo dal gossip e dai pettegolezzi.