Eleonora Daniele, chi è la figlia Carlotta: età, chi è il marito Giulio Tassoni

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Domenica In, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Mara Venier. Tra gli ospiti di oggi arriverà in studio anche la celebre ex gieffina Eleonora Daniele, si racconterà a cuore aperto: dall’amore alla carriera. Parlerà dell’amore con suo marito Giulio Tassoni e dell’adorata figlia Carlotta!

Chi è la figlia Carlotta e quanti anni ha

Eleonora Daniele e Giulio Tassoni hanno deciso di sposarsi: sono convolati a nozze a Roma il 14 settembre del 2019. La cerimonia si è tenuta nella Basilica San Giovanni Battista dei Fiorentini, mentre il ricevimento è avvenuto nella bellissima Villa Piccolomini. Il 25 maggio del 2020 la coppia ha avuto una figlia che ha chiamato Carlotta. La piccola sta per compiere tre anni ed è amatissima dai genitori, che vogliono tutelare al sua privacy e non la mostrano sui social. Si intravede solo in alcuni scatti:

Chi è il marito e papà Giulio Tassoni

Giulio Tassoni è un uomo molto riservato che non ama le luci dei riflettori, infatti non ha neanche un profilo social. Non conosciamo l’età esatta, ma sappiamo che ha origini romane. Di lui sappiamo anche che è un imprenditore di gran successo: attivo negli ambiti estetici, si occupa di produrre prodotti cosmetici. Giulio ha origini nobili: appartiene alla casata dei Tassoni, a cui apparteneva anche lo scrittore del tardo medioevo Alessandro Tassoni. Fanno parte della sua famiglia anche conti e duchesse. Giulio Tassoni e la moglie si amano moltissimo.

Le critiche

Per la showgirl non sono mai mancate le critiche perché è diventata madre a 45 anni. Lei non ha mai dato troppo peso a queste affermazioni e si è voluta godere la tanto attesa maternità. Ha raccontato che per lei è stato il momento più bello della sua vita. Al Sussidiario ha anche dichiarato: “Il mio pensiero è di non lasciare sola Carlotta. Mi piacerebbe avere un altro figlio, poi bisogna confrontarsi con la vita reale. Lei farà comunque la sua vita.” Ha continuato: “Mi auguro con tutto il cuore che non passi il suo tempo a occuparsi di una madre vecchia o magari malata. Preferisco andarmene prima. Quando avrà 30 anni, io ne avrò 75. Vorrei che fosse una persona altruista e solare”.