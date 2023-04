Eleonora Pedron, chi sono i figli: età, oggi, l’ex Max Biaggi

La modella e showgirl Eleonora Pedron oggi pomeriggio sarà ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo e racconterà tutto di sé, della sua vita privata e dei suoi due adorati figli. Racconterà della fine dell’amore con l’ex Max Biaggi, il padre dei piccoli. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di loro!

Eleonora Pedron e l’ex Max Biaggi

Eleonora Pedron e il pilota motociclistico Max Biaggi hanno avuto una relazione molto lunga: si sono innamorati e conosciuti nel 2003. Sembravano inseparabili e hanno viaggiato molto insieme, vivendo incredibili avventure. Tuttavia, nel 2015 tra loro qualcosa è cambiato e hanno deciso di prendere strade diverse. Non hanno mai voluto rivelare i motivi della rottura. Dal loro amore sono nati anche due figli, per i quali hanno sempre deciso di rimanere in buoni rapporti. Biaggi ha raccontato a Domenica In: “I bambini ci uniscono. Stiamo sempre in contatto. Poi ci dividiamo, ma siamo bravi”.

Chi sono i figli della coppia

La modella e Max Biaggi hanno dato alla luce due figli: la primogenita è arrivata nel 2009 e si chiama Ines Angelica. Il fratellino è arrivato solo un anno dopo e si chiama Leon Alexandre. Ad oggi hanno 13 e 14 anni. Sono molto legati alla madre, ma pare che stiano principalmente con il padre che abita nel principato di Monaco. Per il dodicesimo compleanno di Angelica hanno organizzato una festa a Montecarlo solo loro: mamma, papà, Angelica e Leon, è stata una piccola riunione familiare. Ecco un dolce scatto che Eleonora Pedron ha pubblicato su Instagram insieme a sua figlia:

La showgirl oggi

Ad oggi, Eleonora Pedron convive con il nuovo amore della sua vita: Fabio Troiano. La coppia è innamoratissima e sta insieme dal 2019. Pare che i rapporti tra il nuovo compagno e i figli della showgirl siano buoni e non ci sia nessuna gelosia. Eleonora ha dichiarato più volte che i figli sono la sua vita. Ecco un altro dolce scatto condiviso sui social: