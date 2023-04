Anticipazioni Verissimo, chi sono gli ospiti di sabato 8 e domenica 9 aprile 2023

Nuovo weekend di aprile, il secondo di questo mese, e nessun cambiamento per i telespettatori e i fan di Canale 5. Anche sabato e domenica di Pasqua andrà in onda Verissimo, il salotto televisivo più amato di sempre che vede alla conduzione, da anni, Silvia Toffanin. Lei, con il suo garbo, la sua eleganza, riesce a mettere gli ospiti, volti noti del mondo dello spettacolo, dello sport, della musica, a proprio agio. E sta proprio a loro raccontarsi al pubblico a cuore aperto, senza freni, in interviste inedite ed emozionanti. Ma cosa succederà sabato 8 e domenica 9 aprile? Ecco tutte le anticipazioni!

Chi sono gli ospiti di sabato 8 aprile a Verissimo

Verissimo di Silvia Toffanin terrà compagnia al pubblico anche in questo weekend speciale, quello di Pasqua. Stando alle anticipazioni, tra gli ospiti che si racconteranno sabato ci saranno due attori e volti amati dal pubblico: Anna Valle e Giuseppe Zeno, che sono pronti a tornare su Canale 5 con la seconda stagione di Luce dei tuoi occhi. Che prenderà il via il prossimo 12 aprile con nuove storie e gialli da risolvere.

Samu e Luigi Strangis da Silvia Toffanin

Ma non finisce qui. Sabato pomeriggio, a partire dalle 16.30, a Verissimo anche il talento e la storia di Samuele Segreto, meglio conosciuto come Samu. Dopo essersi fatto apprezzare come ballerino ad Amici, arrivando al Serale, Samuele Segreto sta facendo parlare di sé anche come attore: è al cinema con Stranizza d’amuri, film di Giuseppe Fiorello. E sempre da Amici ritornerà da Silvia Toffanin Luigi Strangis, vincitore della scorsa edizione che in questi giorni è impegnato con l’uscita del suo nuovo singolo Adamo ed Eva.

Tutti gli altri ospiti, chi ci sarà domenica 9 aprile a Verissimo

E ancora, sabato a Verissimo la storia di una bellissima amicizia, quella tra Eleonora Pedron e Alessandra Pierelli. E la forza e il coraggio di Elena Di Cioccio. Per gli ospiti di domenica 9 aprile, invece, bisogna pazientare ancora un po’ perché non ci sono ancora i nomi ufficiali.

In aggiornamento