Elettra Lamborghini: chi è, età, carriera, matrimonio, altezza, chi è il marito, Instagram

Elettra Lamborghini è una delle cantanti più amate dal pubblico italiano. Senza peli sulla lingua, da sempre, sui social è solita a raccontare tutte le sfaccettature della sua vita condividendo con i suoi fan tutti i periodi più belli e meno belli. Nonostante il suo essere così estroversa, la sua speciale umiltà ha decisamente fatto innamorare tutti.

Elettra Lamborghini: chi è, età, altezza, carriera

Elettra Lamborghini è nata a Bologna il 17 maggio del 1994. Figlia di Luisa Peterlongo e Tonino Lamborghini e nipote dell’imprenditore Ferruccio Lamborghini, fondatore dell’omonima azienda.

Elettra ha iniziato la propria carriera esibendosi nelle discoteche della Lombardia, per poi approdare nel 2015 come ospite fisso del programma Chiambretti Night. Ha partecipato al programma Super Shore, trasmesso in Spagna e America Latina, e sempre nello stesso anno è stata tra i protagonisti del docu-reality di MTV Riccanza. Nel 2017 Elettra Lamborghini ha partecipato al programma spagnolo Gran Hermano Vip, ma è nel 2018 che ha pubblicato il suo primo singolo da solista: Pem Pem.

Insieme a Morgan, Guè Pequeno e Gigi D’Alessio, ha svolto il ruolo di coach nella sesta edizione del programma The Voice Of Italy. Era inj questo caso il 2019.

Elettra Lamborghini: chi è il marito Afrojack, matrimonio

Elettra Lamborghini è legata sentimentalmente al disc jockey olandese Afrojack. I due sono fidanzati dal 25 dicembre 2019, ma quasi subito si può dire che è arrivata la proposta di matrimonio. Il 26 settembre 2020, infatti, Elettra e Afrojack si sono sposati a Ossuccio, sul lago di Coma, presso la Villa Giovio Balbiano.

Elettra Lamborghini: Instagram

Elettra Lamborghini ha un profilo Instagram. Con il suo account @elettralamborghini vanta oltre 6 milioni di followers.