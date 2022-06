Elettra Lamborghini insultata pesantemente durante uno show: “Sei una p******”, lei risponde

A volte sembra che ‘il mondo funzioni al contrario’. Quello che doveva essere un momento di gioia, emozione e puro divertimento, si è trasformato, nell’arco di due secondi, in un momento di disagio, rabbia e tristezza. Tuttavia, l’hater che ha insultato pesantemente Elettra Lamborghini, non ha pensato che poi avrebbe dovuto fare i conti con il carattere della cantante.

Cos’è successo

La Lamborghini si stava esibendo in un djset a Riccione quando ha dovuto fermare il concerto per rispondere agli insulti di un ragazzo in prima fila. La cantante ha postato tutto sulle sue storie IG, dove si possono sentire le parole tremendamente di poco gusto a lei dedicate.

Nonostante il caos, le urla non sono passate inosservate. Spenta la musica, Elettra ha intonato un coro contro il ragazzo, “Scemo, scemo, scemo”, invitandolo ad uscire. Tutto il pubblico in delirio. Il motivo di tutto questo? Una challenge su TikTok.

Lo sfogo di Elettra Lamborghini

“Mi sento di parlare a nome di tante artiste, perché non mi era mai capitato. Su TikTok sta andando questo trend stupidissimo di prendere il cellulare, andare a un concerto e tirare dei nomi all’artista. Questa sera è capitato a me. Chi mi conosce sa che non le mando a dire. Mi è uscita l’Elettra di qualche anno fa che prende a pizze le persone”