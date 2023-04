Elio, chi è il nuovo corteggiatore di Gemma e Paola a Uomini e Donne: età, lavoro

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito dal pubblico. Protagonisti, per chi non lo sapesse, dame e cavalieri del trono Over, ma anche giovani tronisti e corteggiatori: tutti, d’altra parte, sono lì con il solo scopo di mettersi in gioco e innamorarsi. Proprio come sta cercando di fare Elio, un nuovo cavaliere del trono Over della trasmissione di Maria De Filippi, che ha deciso di conoscere meglio due donne, due rivali e ‘nemiche’: Gemma Galgani da una parte, presenza fissa del programma da anni, Paola Ruocco dall’altra, volto nuovo che ha saputo dare filo da torcere in questi mesi.

Cosa sappiamo su Elio del Trono Over

Elio è un nuovo cavaliere del Trono Over, un volto mai visto prima nella trasmissione, che ha deciso di mettersi in gioco per trovare l’amore. E di conoscere meglio due donne: Gemma e Paola. Tra le due si nasconderà la fortunata? “Sembra corrispondere, è un uomo molto passionale. Siamo andati a cena insieme” – ha detto Gemma.

Elio è più giovane di Gemma di pochi anni, ha più di 60 anni. E proprio questo sembrerebbe essere un problema: per Elio l’età conta.

L’esterna con Gemma

Elio e Gemma sono andati a cena insieme: ‘Tutto è andato bene’ – ha raccontato la dama al centro dello studio. “E’ stata una cena bella, divertente, simpatica, ci sono stati approcci carini e delicati, siamo rimasti in macchina ad ascoltare la musica. Mi ha portato un mazzo di fiori bellissimo, poi questa mattina ho ricevuto un messaggio, dove mi ha parlato di amicizia”.

Un altro due di picche per Gemma Galgani? Tra di loro ci sono stati anche dei baci a stampo. Ora, però, Elio parla di amicizia. Come mai ha fatto un passo indietro? Ci saranno risvolti e colpi di scena? Non ci resta che seguire le prossime puntate su Canale 5 per scoprire cosa accadrà tra il cavaliere e la dama di Torino.