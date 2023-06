Elisa di Rivombrosa torna in tv? Anticipazioni e cast sulla nuova serie

Sarebbe tutto pronto per riportare la storia di “Elisa di Rivombrosa” in televisione. Dopo il boom su Canale 5 grazie alle interpretazioni di Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi, la fiction potrebbe passare in RAI con un nuovo cast e soprattutto una nuova storia da raccontare. Il progetto della serie televisiva sarebbe già stato discusso a viale Mazzini, con l’emittente pubblica pronta a girare 12 episodi di una nuova stagione.

Elisa di Rivombrosa torna in televisione

Elisa di Rivombrosa torna vent’anni dopo in televisione, nella speranza di ritornare in auge nel daytime come ai tempi di Canale 5. Lo farà però su un’altra emittente televisiva, probabilmente mandata in onda su Rai 1. I fan che si erano appassionati al personaggio della Puccini, ci sperano tanto. Una speranza che, almeno oggi, sarebbe diventata più concreta con gli ultimi aggiornamenti del Comune di Agliè e la Sovrintendenza delle Belle Arti di Torino, che avrebbe ricevuto una lettera per chiedere i permessi di girare nel proprio territorio. Che si tratti proprio della famosa serie televisiva?

Lotta per mandare in onda la serie televisiva

Chi manderà in onda “Elisa di Rivombrosa”? Neanche sono stati girati gli episodi, che dietro le quinte si sarebbe aperta una lotta intestina per avere i diritti di messa in onda del prodotto cinematografico. Come detto, oggi la RAI sarebbe in vantaggio per trasmettere la storia, seguita da Mediaset, che ben volentieri riporterebbe la storia a cavalcare la prima serata di Canale 5. Ci sarebbe anche una terza ipotesi, ma più ambiziosa: infatti avrebbe sondato la possibilità di acquistare la stagione anche Amazon, pronta a mandare gli episodi della fiction sulla piattaforma di Prime Video.

Chi farà parte della nuova stagione

La RAI lo ha annunciato, in caso “Elisa tornasse in tv”, ci sarà un completo recast del prodotto cinematografico. Questo per evitare l’effetto di “La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa”, che andando nel 2007 e in qualità di sequel della serie televisiva, si rivelò un vero flop per Mediaset, che decise di abolirlo dai propri palinsesti. Ma chi reciterà nella storia? La RAI starebbe sondando le disponibilità di Benedetta Porcaroli, Alice Pagani, Jacopo Olmo Antinori, Andrea Arcangeli, Ludovica Nasti e Lucrezia Guidone.