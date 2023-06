La Promessa su Canale 5, quante puntate sono: trama e quando finisce

L’estate sta piano piano entrando nel vivo e, come di consueto, i palinsesti televisivi traboccano di novità! Ne è un esempio la nuova soap di Canale 5 La Promessa che dallo scorso 29 maggio tiene compagnia ai telespettatori in questi pomeriggi estivi. Lo stile della pellicola ricorda molto quello della famosissima serie tv Downton Abbey ma qual è la trama e quante sono le puntate de La Promessa?

La trama de La Promessa

Siamo nella regione andalusa della Sierra Morena ad inizio del Novecento. La vicenda ruota intorno alla vita della giovane e coraggiosa Jana che si intreccia con la famiglia Lujaàn, una delle più potenti ed influenti del paese. La donna è riuscita ad ottenere un impiego nel palazzo de La Promessa e vuole scoprire la verità, andare fino in fondo, rispetto alla morte di sua madre e al rapimento di suo fratello. Tuttavia, le sue indagini e verifiche, subiranno “un’interferenza”, di tipo sentimentale. Jana infatti svilupperà un intenso legame con Manuel, uno dei figli del marchese di Lujàn che lei ha coraggiosamente salvato da un incidente. Manuel per ringraziarla le offre la cena ed una ricompensa ma la donna chiede invece di essere assunta a La Promessa. Inizia così la sua avventura. Il fine di Jana è però, come anticipato, da un lato vendicare la morte della madre avvenuta 15 anni prima e dall’altro, cosa sia accaduto a sua fratello, rapito appena nato. Riuscirà la coraggiosa donna a scoprire la verità e ad ottenere giustizia?

Le puntate

In Spagna questa serie è stata trasmessa sul piccolo schermo a partire dal mese di gennaio e per la prima stagione conta un totale di 122 episodi. Le puntate andranno in onda nello spazio canonicamente occupato da Uomini e Donne e quindi alle 14.45 su Canale 5. Gli episodi sono inoltre disponibili in streaming sull’app e sul sito di Mediaset Infinity. In spagna la serie ha ottenuto un ampio successo da parte del pubblico, trionfo che ha portato già alla conferma della seconda stagione la quale è formata da 119 episodi, portando la serie a 241 puntate totali.