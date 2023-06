Terra Amara e La Promessa vanno in onda oggi 2 giugno? Data e anticipazioni puntate

La soap turca Terra Amara, che sta tenendo incollati allo schermo milioni d’italiani, questa sera non verrà trasmessa: i fan dovranno pazientare un giorno in più per seguire le vicende dell’avvincente serie. Questo perché, in occasione della Festa della Repubblica, Canale 5 ha deciso di sospendere la trasmissione della serie per lasciare spazio ad altri film e altri programmi ( alcuni dei quali dedicati alla giornata di oggi). Anche “La Promessa” non verrà mandata in onda. Vediamo nel dettaglio cosa cambierà nel palinsesto di Canale 5 il 2 giugno 2023.

Cosa succederà il 2 giugno 2023 su Canale 5

Per la celebrazione della Festa della Repubblica, Canale 5 ha modificato il suo palinsesto e ha cancellato la puntata di Terra Amara prevista per le ore 14:10. Al suo posto andrà in onda il film Inga Lindstrom: Ritorno a casa, una commedia romantica ambientata in Svezia. Anche La Promessa, la nuova soap che ha debuttato il 29 maggio 2023 dopo Terra Amara, alle ore 15:00, non verrà trasmessa. I fan delle due serie dovranno quindi attendere sabato 3 giugno 2023 per vedere le nuove puntate.

La programmazione di Canale 5 proseguirà come di consueto dalle ore 16:10 in poi, con i programmi L’Isola dei Famosi, Un altro domani e Pomeriggio Cinque. Il talk show di Barbara D’Urso, infatti, non subirà alcuna interruzione, nonostante la giornata festiva.

Terra Amara: la trama della soap turca

Terra Amara (Bir Zamanlar Çukurova) è una soap opera ambientata nella Turchia degli anni ’70 e narra la storia d’amore tra Zuleyha e Yilmaz, due giovani innamorati che vivono a Istanbul. Zuleyha è una sarta che lavora con il fratellastro Veli e la cognata Müjgan, mentre Yilmaz è un meccanico che è stato adottato dalla sua maestra. I due sognano di sposarsi e di avere una vita felice insieme, ma il destino ha in serbo per loro una serie di ostacoli e tragedie.

A causa di un debito di gioco, Veli decide di vendere Zuleyha al boss della malavita locale, ma Yilmaz interviene per salvarla e uccide l’uomo. I due sono costretti a fuggire da Istanbul e si rifugiano ad Adana, dove trovano lavoro nella fattoria degli Yaman, fingendosi fratelli. Lì conoscono Demir, il figlio del proprietario della fattoria, che si innamora di Zuleyha e la sposa con l’inganno. Inizia così un triangolo amoroso tra i tre protagonisti, che dovranno affrontare anche le rivalità tra le famiglie Yaman e Fekeli, i proprietari delle due maggiori fattorie della zona.

La soap turca ha avuto un grande successo in Turchia e in altri paesi del mondo, grazie alla sua trama avvincente e ai suoi personaggi carismatici. In Italia è stata trasmessa per la prima volta il 29 giugno 2022 su Canale 5 e ha conquistato il pubblico con i suoi colpi di scena e le sue emozioni.