Terra amara non va in onda nel weekend da giugno: come cambia la programmazione

Cambio di palinsesto per la soap opera turca “Terra Amara”, che da giugno 2023 non andrà più in onda nel weekend e soprattutto in prima serata. Una decisione, quella di Mediaset, che ha creato molto malumore tra i numerosi fan della serie televisiva, che invece avrebbero voluto vedere la trasmissione mantenuta ai suoi soliti orari. Diverse, infatti, sono le lettere di ascoltati che hanno protestato per la scelta di programmazione del palinsesto estivo di Canale 5.

Le proteste per non far cambiare programmazione a “Terra Amara”

Lettere, ma soprattutto tanti post social per convincere Mediaset a non spostare gli orari, nel periodo estivo, della famosa serie televisiva turca. Una scelta, quella dell’emittente di Cologno Monzese, che sembrerebbe fatta per aiutare negli ascolti una nuova serie televisiva, sempre in onda su Canale 5: “La promessa”, di produzione spagnola. Ma la scelta drastica di Mediaset, in questo senso, rischia di penalizzare il lavoro cinematografico turco, che almeno oggi rischia un taglio di diversi episodi nonostante gli eccellenti ascolti che guadagna abitualmente in talevisione.

Niente prima serata per la serie tv

Qualcuno si aspettava l’approdo in prima serata per “Terra Amara”, come solitamente avviene alle serie televisive durante il periodo estivo di Mediaset: episodi mandati nella fascia pomeridiana, con un’uscita settimanale anche nel prime time. Così avvenne per “Il segreto”, in una strategia editoriale che per quest’anno però non sembra rinnovarsi. Per la soap opera turca, almeno per quest’estate, non è previsto nessun approdo in prima serata. La storia andrà comunque giornalmente in onda su Canale 5, tranne che il sabato e la domenica.

Spalmati gli episodi della soap turca

La strategia di Mediaset, pure se contestata al momento, vorrebbe far spalmare gli episodi della serie televisiva fino a Settembre 2023, considerato come il programma è stato riconfermato anche nei palinsesti dell’emittente di Cologno Monzese per la stagione 2023/24.