Elisa Isoardi torna in tv con ‘Vorrei dirti che’: data prima puntata e orario

Elisa Isoardi torna alla conduzione di Vorrei dirti che in onda su Rai 2 domenica pomeriggio. La conduttrice alla presentazione dei palinsesti non è riuscita a trattenere il suo entusiasmo per questa nuova sfida professionale.

La nuova trasmissione in onda su Rai 2

La Isoardi a parte i ringraziamenti ha anche indicato quali sono gli elementi centrali della trasmissione: “Cuore, famiglia e territorio, queste le parole chiave del mio programma Vorrei Dirti che. Cercheremo di far esprimere alle persone i loro sentimenti. Per farlo, useremo una ricetta che lega i protagonisti”.

La nuova avventura per la conduttrice prenderà il via domenica 11 settembre alle 15. Una bella sfida per la Isoardi che dovrà vedersela con la Domenica In di Mara Venier e il daytime di Amici di Maria De Filippi.

Anticipazioni sul programma

Per quanti si aspettano delle anticipazioni sul nuovo programma sembra che possa essere definito come una miscellanea tra La prova del cuoco e C’è posta per te. In ogni puntata la Isoardi andrà in una città diversa a casa di un protagonista che avrà contattato il programma per ringraziare o chiedere scusa ad un proprio familiare. In questa circostanza grazie all’aiuto di uno chef preparerà un menù e si invita l’ignaro conoscente a pranzo al termine del quale il protagonista leggerà una toccante lettera di ringraziamento o di scuse.

In giro per l’Italia

Si tratta, perciò di un programma itinerante nel quale la conduttrice girerà per tutta l’Italia. Per la Isoardi si tratta di un ritorno in tv dopo due anni di stop forzato. Perché una volta terminata la sua parentesi a La prova del cuoco, è stata prima concorrente prima di Ballando con le stelle in coppia con Raimondo Todaro e poi come naufraga all’Isola dei famosi.