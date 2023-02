Elisabetta Canalis e Brian Perri si sono lasciati? Il gossip

Dopo alcuni mesi di indiscrezioni, i rumors che vedevano un certo gelo tra la coppia formata da Elisabetta Canalis e Brian Perri hanno trovato una conferma. Infatti, Elisabetta Canalis e Brian Perri si sono lasciati. A fornire la conferma ufficiale è stato il settimanale Oggi dove si legge: ‘Il rapporto è davvero finito’. La showgirl ed il chirurgo, che non ama essere sotto i riflettori mediatici, erano sposati da 9 anni ed avevano messo su famiglia a Los Angeles, dov’è nata la loro figlia Skyler Eva.

Crisi tra Elisabetta Canalis e il marito Brian Perri? ‘Il matrimonio è giunto al capolinea’

La crisi tra Elisabetta Canalis e Brian Perri

Lo scorso ottobre era stato il settimanale Nuovo a parlare per la prima volta di una crisi interna alla coppia, avanzando l’ipotesi che il loro matrimonio fosse ormai giunto al capolinea. L’aria di crisi era dunque già presente tra i due, anche se le motivazioni del distacco non sono state rese note. Nel frattempo la coppia era del tutto scomparsa dai social, un silenzio che appariva piuttosto eloquente. Questi dettagli avevano destato qualche sospetto ai più attenti che avevano compreso che tra i due ci fosse qualcosa di insolito

La conferma della separazione

Ora, arriva la conferma da parte del settimanale Oggi: ‘Il rapporto è davvero finito’, una frase lapidaria ma inequivocabile. Le motivazioni del distacco tra la showgirl ed il chirurgo non sono note, fatto sta che i due adesso non sono più marito e moglie. Rispetto a quest’ultima, va detto che Elisabetta Canalis aveva lasciato l’Italia proprio per seguire l’amore dunque, alla luce di questo cambiamento nella propria vita sentimentale, l’ipotesi che possa tornare nel suo paese d’origine non è da escludere. Attualmente però la donna sta dedicando tutte le proprie attenzioni alla figlia, Skyler Eva nata nel 2005 e che adesso ha 7 anni.