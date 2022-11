Elisabetta Darida, chi è la figlia di Clelio Darida: età, libri, foto, Instagram, Intolleranze elementari

Torna il classico e imperdibile appuntamento con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre a Nadia Rinaldi e al regista e attore Edoardo Leo, anche Elisabetta Darida, figlia del sindaco di Roma e poi ministro sotto vari governi, nonché deputato con una lunga carriera politica alle spalle.

Cosa sappiamo su Elisabetta Darida

Elisabetta Darida (di cui non conosciamo l’età) oggi si racconterà ai microfoni di Serena Bortone. Sappiamo che è nata a Roma, che ha studiato al Liceo Chateaubriand e che si è laureata con lode in Lingue e letterature straniere moderne alla Sapienza di Roma. Dopo gli studi ha lavorato in Rai come programmista regista e ha curato molti programmi, soprattutto culturali, radiofonici. Ma non solo. Lei, figlia dell’ex sindaco della Capitale, è stata anche responsabile dell’ufficio stampa dell’Università Bocconi e di Accenture Italia.

La passione per la scrittura, i suoi libri

Elisabetta Darida, però, ha sempre avuto una grande passione: la scrittura. E ha pubblicato diversi libri. Nel 2021 è stata finalista alla XXI Edizione del premio letterario internazionale ‘La donna si racconta’ e, carte e penna, ha scritto molti racconti.

Di cosa parla intolleranze elementari

Quando si parla di lei non si può non parlare del libro ‘Intolleranze elementari’ che ha come protagoniste donne maltrattate, che cercano di liberarsi dalle discriminazioni, dalle minacce, dai tradimenti. Si tratta di 20 racconti, tutti brevi.

Instagram di Elisabetta Darida

La scrittrice ha un profilo Instagram e con l’account @elisabettadarida conta 192 followers.