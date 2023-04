Elisabetta Gregoraci, come è morta la mamma Melina: età, lavoro, malattia

La celebre Showgirl Elisabetta Gregoraci sarà ospite del classico appuntamento domenicale in compagnia di Mara Venier. Nel salotto di Domenica In racconterà tutto sulla sua vita privata, la carriera, gli amori, ma anche la sua famiglia. Parlerà di sua madre, venuta a mancare prematuramente e che ha lasciato un grande vuoto nel suo cuore. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su Melina e su cosa le è successo davvero!

I genitori di Elisabetta Gregoraci

I genitori di Elisabetta Gregoraci sono: il padre Mario Gregoraci e la madre Carmela Francavilla, soprannominata Melina. La coppia si è sposata giovanissima ed è stata sposata per tantissimi anni, più di 40. Con il loro amore hanno dato alla luce due figlie: Elisabetta, nata nel 1980 e Marzia Gregoraci, nata nel 1982. La famiglia è rimasta molto unita per tantissimo tempo, ma purtroppo, un triste lutto ne ha spaccato al serenità per sempre. Infatti, nel 2010 Melina è venuta a mancare prematuramente, all’età di circa 50 anni. Ancora oggi le figlie ricordano la mamma con grande dolore e tenerezza. Ecco cosa è successo davvero.

Come è morta la mamma Melina

Melina, così veniva chiamata la mamma di Elisabetta Gregoraci. A lei è stato diagnosticato un tumore quando la piccola showgirl aveva solo 14 anni e da lì è iniziato il calvario. “Mia mamma Melina, che aveva sei figli, si è ammalata al seno molto giovane. Ha subito molte terapie e operazioni. Io ho vagato per anni tra gli ospedali. Alla fine, parlando coi medici, ho capito quanto siano importanti le nuove cure con le staminali” ha raccontato Elisabetta. Infatti per un po’ le cure hanno funzionato, ma la malattia è tornata più aggressiva che mai. Così, nel 2011, dopo lunghe sofferenze, Melina si spegne. Da quel momento le figlie e il padre si stringono attorno al dolore e passano moltissimo tempo insieme per farsi coraggio a vicenda.

La malattia e il ricordo

La malattia della madre ancora non ha una cura e continua a portare via centinaia di persone all’anno, ma la ricerca scientifica sta cercando una soluzione da decenni. Il ricordo della madre è ancora indelebile nei cuori di Elisabetta, Marzia e Mario. In occasione della ricorrenza della morte, lei aveva scritto sui social: “Odio questo giorno maledetto che ti ha portato via da me. Odio questo numero. Ovunque tu sia, sappi che mi manchi. Sempre tanto, ogni giorno di più. Ti amo, mamma”.