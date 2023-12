Elodie incontra Renato Zero: “passaggio di testimone” al Mandela Forum

Elodie sconvolge i fan con il suo ultimo tour. Un vero e proprio show a cui ha preso parte anche Renato Zero. L’incontro.

Elodie emoziona tutti con il suo tour: Elodie Show. Nomen omen: è un vero e proprio spettacolo itinerante quello andato in scena in queste settimane. La ormai celebre popstar ha cantato i suoi successi più noti mettendo in scena diverse performance ogni volta. Elodie è nota anche per la sua proverbiale bellezza. Una vera e propria icona anche dal punto di vista dello stile e unica nella realizzazione di “numeri” che fanno sempre la differenza.

Elodie spopola al Mandela Forum: approva anche Renato Zero

Proprio lei ha dichiarato che ama mettersi in gioco: “A me piace che la gente si divida sul mio conto. Amo dare fastidio (nel senso di far sentire la mia voce) senza fare niente di male”. Queste parole a Che Tempo Che Fa sono rimaste come unico riferimento. Non solo Elodie non ha fatto nulla di male, ma ha saputo – anche al Mandela Forum di Firenze – entusiasmare alla sua maniera. Il live toscano, però, si è concluso con una sorpresa.

Sul palco è passato a trovarla Renato Zero: insieme hanno cantato “Silenzi” e per lei è un sogno che si realizza. Era il suo idolo fin da bambina e non ha potuto evitare le lacrime di commozione sul palco: “Spero – ha concluso lui – di essere utile a dare una ‘benedizione’ a questa splendida carriera, qualora questo non fosse già avvenuto”. Un vero e proprio “passaggio di consegne” per quanto riguarda il futuro del cantautorato. Per Zero tutto questo ha un valore aggiunto: anche lui era molto criticato per le sue esibizioni estroverse (per usare un eufemismo). Ora Elodie fa lo stesso e il collega non può far altro che rispondere presente. Con buona pace dei detrattori.