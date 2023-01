Elvira Serra, chi è: età, carriera, lavoro, Corriere della Sera, libri, vita privata, Instagram

Anche oggi, come tutti i giorni della settimana, andrà in onda un altro imperdibile appuntamento con il salotto pomeridiano magistralmente tenuto dalla bravissima Serena Bortone, su Rai1. Nuova puntata, nuovi ospiti attesissimi, che non aspettano altro che confrontarsi con le domande della padrona di casa e rivelare qualche dettaglio in più sulla loro vita privata, la loro carriera e le prospettive future. Ma oltre a ciò, tantissime discussioni e confronti, soprattutto sui temi più caldi dell’attualità.

Elvira Serra oggi nello studio di Serena Bortone

Oggi, martedì 17 gennaio 2023, ad ogni modo, sarà una puntata speciale, perché Elivira Serra, giornalista e firma del Corriere della Serra, sarà presente in puntata per apportare il suo contributo in studio. Tra i temi affrontati ci sarà sicuramente quello legato alla figura della diva Gina Lollobrigida, venuta a mancare improvvisamente nella giornata di ieri, lunedì 16 gennaio 2023, all’età di 95 anni. Una diva che fino a tarda età a lavorato ed è apparsa in iv come ospite di programmi televisivi, senza mai perdere la sua verve e la sua capacità di affrontare con il sorriso la vita. Questo sarà uno dei temi principali da discutere ed approfondire. Ma cosa sappiamo di Elvira Serra?

Chi è Elvira Serra, firma del Corriere della Sera: libri e rubriche

Elvira Serra, nata a Nuoro, nell’anno 1972, è una giornalista e attualmente una firme più importanti del “Corriere della Sera”. Nella redazione del primo giornale italiano, la giornalista Serra si occupa si occupa di cronaca e costume e tiene anche una personale rubrica, ricca di approfondimenti a tema, denominata Polaroid. Ha curato per anni anche la rubrica fissa La forza delle donne, che di solito appare sul settimanale “F”. Contestualmente, Elvira Serra scrive anche sul blog La ventisettesima ora. Nel 2014 ha pubblicato L’altra. Il suo ultimo libro è Le stelle di Capo Gelsomino (2019).

Vita privata

Molto discreta, non ci sono notizie sui social che confermino in modo schiacciante una sua relazione o la smentiscano. Su questo fronte, nessun elemento da segnalare.

Instagram

Elvira Serra non disdegna i social, e fa uso anche della piattaforma Instagram: il suo account è seguito da 5.486 follower.

