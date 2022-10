Emanuela Folliero, chi è il marito Pino Oricci: età, lavoro matrimonio, figli

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche Emanuela Folliero, la nota conduttrice e volto storico di Rete 4 che si racconterà a cuore aperto: dalla carriera all’amore per il marito Pino, un noto imprenditore.

La storia d’amore tra Emanuela Folliero e Pino Oricci

Emanuela Folliero ha avuto una lunga storia d’amore con il batterista dei Pooh, Stefano D’Orazio, poi si è fidanzata con il manager Alessandro Salem. Archiviata quella relazione, nel 2007 si è legata sentimentalmente all’imprenditore Enrico Mellano e da quell’amore è nato un figlio: la coppia, però, si è separata nel 2009. E la conduttrice nello stesso anno ha conosciuto Pino Oricci, imprenditore che ha sposato il 26 settembre del 2018.

Al settimanale Chi la conduttrice aveva spiegato: “Mi ha chiesto di sposarlo il giorno del nostro anniversario, davanti ai nostri figli con un mega mazzo di rose rosse”. I due, insieme, non hanno figli, ma sono genitori da passate relazioni.

Come si sono conosciuti

Emanuela e Pino si sono conosciuti nel 2009 e come ha raccontato la conduttrice l’uomo l’ha colpita subito per la sua bellezza: “Quando l’ho conosciuto ero single, mi è piaciuto subito, soprattutto fisicamente. Sono stata io a volerlo conoscere e da allora non ci siamo più lasciati” – ha detto ai microfoni del settimanale Chi.

Cosa sappiamo su di lui, quanti anni ha

Di Pino, all’anagrafe Giuseppe, abbiamo davvero poche informazioni, ma sappiamo che è nato a Torino e che ha più di 60 anni. Nella vita è un imprenditore, quindi molto lontano dal mondo dello spettacolo. È papà: suo figlio è nato da una precedente relazione ed è affetto dalla sindrome di Asperger. L’uomo non ha i social e sul suo profilo Instagram Emanuela preferisce pubblicare le sue foto e la sua quotidianità, ma nulla del marito a dimostrazione che la coppia è davvero riservata. E lontana dai gossip!