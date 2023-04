Emanuela Orlandi, chi è il fratello Pietro Orlandi: età, figli, genitori, che lavoro fa, moglie, la storia

Tutto pronto per la puntata di Verissimo di oggi pomeriggio in compagnia di Silvia Toffanin. Verranno affrontati anche dei temi caldi della cronaca italiana, come la riapertura del caso di Emanuela Orlandi. In studio ci sarà Pietro Orlandi, il fratello, che continua a cercarla ed è in prima fila per avere giustizia e sapere la verità. Siete curiosi e vorreste saperne di più su di lui? Ecco chi è e cosa sappiamo sulla sua vita.

Chi è Pietro Orlandi: età, che lavoro fa, genitori

Pietro Orlandi è un cittadino romano cresciuto nella città vaticana, fratello della scomparsa Emanuela Orlandi. I loro genitori sono Ercole e Maria, che ancora non si danno pace per la scomparsa della figlia. Non sappiamo la sua età con esattezza, né quale lavoro faccia. Sappiamo soltanto che da anni conduce un programma “Scomparsi” in cui ripercorre i casi di cronaca nera irrisolti, di persone scomparse e mai ritrovate. Pietro è molto apprezzato per la sua grande forza d’animo: non si è mai lasciato abbattere per la scomparsa della sorella e da oltre 40 anni lotta per la verità. Ha scritto un libro sulla scomparsa della sorella e ha partecipato attivamente alle riprese del documentario Netflix “Vatican Girl“.

Vita privata: Moglie e figli

Sulla vita privata di Pietro Orlandi non abbiamo molte informazioni, sappiamo che è sposato con Patrizia Marinucci e hanno vuto cinque figli. Le tre sorelle, le figlie maggiori, sono cantanti e musiciste, appassionante di musica come la zia comparsa. Si chiamano Elettra, Salomé e Rebecca. Hanno partecipato a X Factor, hanno vinto il Fiat Music e da poco hanno formato una band “Coraline” con cui hanno partecipato a Sanremo Giovani.

Pietro cerca la verità per Emanuela Orlandi

Pietro non ha mai smesso di cercare la verità per la sorella, ha dichiarato in una delle ultime interviste: “Viva o morta, io ritroverò Emanuela e avrò la verità”. Nonostante gli anni di indagini, piste abbandonate e poi recuperate, oltre alle molteplici difficoltà, rimane un unico denominatore comune: il Vaticano. Pietro è convinto che il vaticano sappia tutta la verità ma non voglia parlare. “Se parlassero, tutta questa cosa che portano avanti da duemila anni, crollerebbe“. Ha un profilo Instagram su cui fa numerosi appelli per Emanuela e ha quasi 19 mila followers. Ecco un dolce scatto di Pietro e la mamma Maria: