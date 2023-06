Emanuele e Leonardo D’Angelo, chi sono i campioni del mondo di tip tap: età, di dove sono, foto

Emanuele e Leonardo D’Angelo saliranno sul palco di Tutti i sogni ancora in volo, l’ultima puntata dello show scritto e diretto da Massimo Ranieri. L’appuntamento andrà in onda su Rai 1 a partire dal 21.30 e anche i fratelli più bravi d’Italia a ballare il tip tap si esibiranno per il pubblico. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo!

Chi sono Emanuele e Leonardo D’Angelo: età, di dove sono

Emanuele e Leonardo D’Angelo sono due giovani fratelli uniti da un grande affetto e stima reciproca, ma anche un’unica grande passione: il tip tap. Entrambi hanno iniziato a ballare sin da piccolissimi, scoprendo di avere un vero e proprio talento. Originari di San Cesareo, hanno 25 e 27 anni. La passione è nata anche grazie alla mamma: “Ci ha trasmesso questa passione la nostra mamma perchè è l’insegnante della nazionale. a cosa bella è aver condiviso una passione con mamma e avere tua madre che è anche la tua insegnante ti aiuta molto”.

I problemi con il bullismo

Sin da piccoli hanno subito anche del bullismo a causa dei pregiudizi ancora troppo presenti nella nostra società. Infatti, scegliere questo sport rispetto agli altri ritenuti più ‘classici’ come il calcio e il basket, li ha esposti a scherno e derisioni. Durante un’intervista, Leonardo ha raccontato: “Non sono mancate le prese in giro perché avevamo scelto di ballare il tip tap. Mi prendevano in giro perché avevo i capelli lunghi e facevo danza, ma io ho sempre risposto”.

Campioni del mondo di tip tap

I due fratelli sono partiti da San Cesareo e sono arrivati a Los Angeles, dove hanno ballato per la competizione internazionale più importante al mondo: la World of Dance, dove hanno fatto impazzire Jennifer Lopez, che ha dato a loro il massimo dei punti. Hanno vinto tantissime gare e competizioni, aggiudicandosi il titolo di campioni del mondo per ben otto volte! Potete seguirli sul loro profilo Instagram su cui vantano quasi 10 mila followers: