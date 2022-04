Emanuele Filiberto: chi è, età, carriera, patrimonio, figlie, chi è la moglie, Instagram, Amici

E’ tutto pronto per una nuova e incredibile puntata di Verissimo, il salotto televisivo più amato e seguito di Canale 5. Alla conduzione, come sempre, Silvia Toffanin che accoglierà davvero tanti ospiti interessanti. Il pubblico è in trepida attesa per conoscere tutte le storie e le vicissitudini dei vari vip della giornata di oggi, domenica 3 aprile 2022. Tra loro anche Emanuele Filiberto di Savoia… scopriamo qualcosa su di lui!

Emanuele Filiberto di Savoia: chi è, età

Emanuele Filiberto di Savoia è nato a Ginevra il 22 giugno del 1972 ed è noto personaggio televisivo. Ma non solo. Membro di casa Savoia, Emanuele Filiberto è figlio di Vittorio Emanuele e di Marina Doria, è nipote dell’ultimo re d’Italia. Emanuele è nato e vissuto in Svizzera a causa del regime di esilio, ma ha fatto il suo primo ingresso in Italia alla fine del 2002. La sua situazione familiare non fu particolarmente semplice: il nonno Umberto II si era opposto al matrimonio tra suo padre e Marina Doria e sebbene con la nascita di Emanuele Filiberto la situazione si fu un poco distesa, Umberto II non sembra aver considerato la sua nascita come significativa per la linea dinastica. In aggiunta a questo ha avuto anche alcuni problemi: in gioventù è stato tossicodipendente e ha subito tre operazioni chirurgiche per asportare un tumore ai seni paranasali, di cui l’ultima 4 anni fa. Attivo in politica e in ambito culturale, Emanuele Filiberto si è trovato anche indagato a seguito dello scandalo di Campione di Italia (fu prosciolto). All’inizio del 2022 insieme alle zie paterne e al padre hanno citato in giudizio lo Stato per la estituzione dei gioielli della famiglia Savoia (la prima udienza si terrà a giugno dello stesso anno.

Carriera

Emanuele Filiberto ha iniziato gli studi di economia all’Università di Ginevra, ma non li ha mai conclusi. Ha lavorato per un’agenzia di consulenza finanziaria e, nel 1998, lanciò un fondo di investimento quotato alla Borsa di Zurigo. Ben presto Emanuele Filiberto comincia a lavorare anche nel mondo dello spettacolo italiano, tra le attività che svolge ricordiamo che inizia con “Quelli che il calcio” in collegamento esterno a causa dell’esilio, quindi è giudice di “Il ballo delle debuttanti”, partecipa a “Ballando con le stelle” e al Festival di Sanremo e all’Isola dei Famosi, nel 2012 conduce Pechino Express. Dopo aver partecipato ad Amici Celebrities nel 2019 lo troviamo nel 2021 e nel 2022 come membro della giuria serale propio di Amici di Maria De Filippi.

Chi sono la moglie e i figli

Emanuele Filiberto è sposato con l’attrice francese Clotilde Courau. Dalla loro unione sono nate due figli e insieme vivono a Monte Carlo, nel principato di Monaco.

Instagram

Emanuele Filiberto di Savoia ha un profilo Instagram. Con il suo account @efsavoia vanta 54 mila followers.