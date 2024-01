Emily in Paris 4, ciak anche a Roma: ecco la location

Continua il nostro viaggio alla scoperta di storie e curiosità di Roma e del Lazio. Oggi siamo nella capitale d’Italia e parliamo di qualcosa che ha a che fare con il mondo dello spettacolo, ma anche alla Città Eterna. Lo sapevate che un ciak della quarta stagione di Emily in Paris è stato girato anche a Roma? Andiamo a scoprire insieme dove.

Emily in Paris è una serie con un’impronta alla Sex and the City (sono gli stessi sia il produttore Darren Star che la costumista Patricia Field). Uscita su Netflix, la serie è tra i titoli più visti della piattaforma e il 3 febbraio 2021 ha ricevuto la nomination ai Golden Globes tra le serie comedy.

La trama della prima stagione di Emily in Paris

Emily, interpretata da Lily Collins, arriva a Parigi in sostituzione di una collega chesi è scoperto essere incinta, ha un fidanzato in America ma se ne dimentica, non conosce una parola di francese (arriva a utilizzare il traduttore sonoro del suo smartphone per comunicare con alcuni clienti): lavorerà per un anno in un’azienda che cura la comunicazione di beni di lusso per portare il “punto di vista americano”. I francesi vengono descritti come persone che non arrivano in ufficio prima delle 10, e inoltre snob. Lei da perfetta americana lavora invece 12 ore al giorno, mentre gli altri, spettegolano.

Lavorare e vivere nella capitale francese è un sogno che si avvera per l’entusiasta Emily, che tuttavia finisce col trasformare la sua esperienza parigina in una “gita al luna park”, come le fanno notare, pungenti, i nuovi colleghi. Sta di fatto che tra un selfie e l’altro Emily riesce a diventare rapidamente un’influencer di successo e con la sua caparbietà arriva a conquistare anche il più tradizionalista dei clienti, lo stilista Pierre Cardeau. Tra nuove amicizie e amori proibiti Emily trova la sua strada, affermandosi sul lavoro ma complicando non poco la sua vita privata.

Le anticipazioni di Netflix sulla quarta stagione

Emily in Paris è arrivata alla quarta stagione. Netflix ha pubblicato un video con una serie di anticipazioni sui nuovi episodi. Lily Collins, la protagonista, ha detto: “Vorrei potervi svelare i dettagli, ma dovrete aspettare. Una cosa posso dirvela: vi aspettano più divertimento, più moda e naturalmente più momenti drammatici. Emily dovrà decidere se tutto ciò che ha sempre voluto è davvero ciò di cui ha bisogno. E anche se Parigi sarà sempre nel suo cuore, l’aspettano dei colpi di scena in questa stagione. Non stupitevi di vederla partire per delle vacanze romane”.

Emily in Paris 4, ciak anche a Roma

E’ stata la stessa Lily Collins, dunque, a ‘spoilerare’ il suo arrivo a Roma nella quarta stagione di Emily in Paris. Non è ancora chiaro quale sarà il ‘tour’ che Emily farà nella capitale. Fontana di Trevi, Piazza di Spagna, il Museo di Castel Sant’Angelo, il Pantheon, Trastevere, La Sora Lella, Il maritozzo rosso e Roscioli per la famosa pizza rossa del forno? Staremo a vedere, anche se ancora non è stata comunicata la data d’uscita su Netflix.