Emily Pallini: chi è la nuova influencer che spopola su Tik Tok e Instagram

Si chiama Emily Pallini ed ha tutte le carte in regole per diventare una delle influencer maggiormente seguite sul web! Nemmeno a dirlo, sono numerosi gli scatti che la giovane — Emily infatti non ha neanche 20 anni — condivide con i propri follower su Instagram: al mare, in palestra, tra le mura di casa, in auto e tutti ottengono una vastità di like, condivisioni e visualizzazioni.

Emily Pallini: chi è l’influencer che sta spopolando sui social

A parlare sono i numeri: ben due milioni i follower su Tik Tok mentre 650mila le persone che la seguono su Instagram. Emily non ha segreti per i suoi fan che non si perdono nemmeno una storia della giovane e così, in un certo qual modo, è come se condividessero con lei la magia di quei momenti.

Emily è originaria di Ostia, ha un fisico da fare invidia e degli outfit che lo sono altrettanto in quanto è capace di mixare abilmente capi diversi ma tutto con lo stesso comun denominatore: la semplicità. Sui social è sbarcata da relativamente poco, dal 2018, quando Tik Tok si chiamava ancora Musically.

Anche lei, come molti altri suoi coetanei, ha iniziato per gioco e poi è arrivato il successo che piano piano, tra una visualizzazione e l’altra, si è trasformato in lavoro. Emily si è trasferita a Milano e vive nella DefHouse, la casa degli influencer, che condivide con altre 8 persone. Come lei stessa ha dichiarato al momento non fa l’università ma è impegnata in numerosi corsi di formazione.

Instagram e vita privata

Sentimentalmente parlando la giovane è invece legata al dj delle serate capitoline Ludwing e la sua è una carriera tutta in ascesa. Basti pensare che ha già posato anche per i 20 anni della nota catena Yamamay e chissà cos’altro l’attenderà! Come anticipato, Emily è molto seguita su Instagram, social dove condivide con i propri fan diversi momenti della quotidianità.