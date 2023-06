Emma e Stefano De Martino insieme per la Festa dello Scudetto a Napoli: cosa è successo ieri sera

Ha fatto discutere il siparietto che ha visto coinvolti Emma Marrone e Stefano De Martino, con la cantante che dopo la sua esibizione per lo Scudetto del Napoli è scappata dal palco. Una scena che ha fatto parlare soprattutto perchè il conduttore napoletano, ex della cantautrice, come con altri artisti voleva fermarsi a fare qualche domanda alla Marrone, con la ragazza che però sarebbe “scappata” nonostante De Martino la chiamasse.

Le probabili ruggini dietro l’episodio di Emma e Stefano De Martino

Come detto, la Marrone e De Martino erano fidanzati, prima che nella vita del conduttore napoletano (all’epoca ballerino di Maria De Filippi) entrò Belen Rodriguez. Una situazione dove la stessa Emma si espresse duramente in passato, lamentando come l’argentina gli rubò il ragazzo. Resta che ieri, di questi attriti, i due volti televisivi hanno reso pubblico qualcosa. La cantante sembrava infastidita di cantare con De Martino presentatore, sfuggendo addirittura alle sue domande dopo l’esibizione.

Emma Marrone chiarisce su Instagram

Al di là del dietro le quinte della faccenda, Emma Marrone ha deciso di chiarire l’episodio su Instagram. Tanti i curiosi che, tra social e non, gli avevano chiesto il motivo di quella reazione allo Stadio Diego Armando Maradona. La cantante ha precisato come, dietro quel gesto, ci fosse stato solo un problema di audio, con la ragazza che per tali motivi non aveva sentito la chiamata di Stefano. Ha proseguito dicendo che, nonostante sia stato il suo ex, De Martino continua a essere una delle persone più importanti della sua vita, concludendo la frase con un grosso “Ti voglio bene”.

De Martino ricondivide la stories di Emma

Stefano De Martino non aveva commentato l’episodio, almeno fino alla stories di Emma. Il conduttore ha mostrato di aver apprezzato il gesto della ragazza, che attraverso il suo video è andata a spegnere le polemiche. Quel video di Emma, infatti, lo ha addirittura ricondiviso tra le sue stories Instagram.