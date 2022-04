Emma Muscat: chi è, età, carriera, musica, vita privata, Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento del sabato pomeriggio con Verissimo, il salotto televisivo più amato e seguito dai telespettatori. Alla conduzione della trasmissione ci sarà come sempre Silvia Toffanin, pronta a raccontare storie e simpatici aneddoti degli ospiti presenti in studio.

Anche questo pomeriggio saranno numerose le personalità dello spettacolo che calcheranno il palco della Toffanin, pronti a raccontarsi proprio come se stessero davanti ad un amico, tra di loro anche Emma Muscat, conosciamola meglio!

Emma Muscat: la biografia

Emma Luise Marie Muscat è una cantautrice, modella e pianista maltese. La ragazza è nata a Malta il 27 novembre del 1999 ed è del segno zodiacale del Sagittario. Di famiglia benestante, fin da subito si è avvicinata al mondo della musica. Dopo aver terminato le scuole, si è iscritta all’università di arte dello spettacolo.

Il suo talento artistico inizia a manifestarsi in età adolescenziale, quando emergono le sue abilità canore, la maestria nelle danza nonché l’abilità nel suonare gli strumenti. Rispetto a quest’ultimo talento Muscat si specializza nel suonare il pianoforte cominciando inoltre a comporre sia la musica sia i testo delle proprie canzoni.

La carriera

La giovane ha studiato musica a Malta e poi e dopo la pubblicazione dei suoi primi singoli ha partecipato alla 17esima edizione di Amici di Maria De Filippi. La giovane ha inoltre firmato un contratto con la Warner Music Italy e rappresenterà Malta all’Eurovision Song Contest 2022 con la canzone I Am What I Am.

Ma facciamo un passo indietro. Nel 2016 la talentuosa ragazza ha pubblicato sul proprio canale Youtube il suo primo singolo, alone e poi nel 2017 il brano Without you. In seguito all’esperienza di Amici Emma partecipa a Isle of MTV 2018 insieme a Jason Derulo, Hailee Steinfeld e Sigala; prendendovi nuovamente parte l’anno successivo.

Il 6 luglio del 2018 pubblica il suo primo EP dal titolo Moments e il 7 dicembre dello stesso anno pubblica il suo primo album in studio, dal titolo: Moments Christmas Edition contenente sue cover di classici natalizi. Insomma, una carriera davvero sfavillante quella della giovane Muscat che può vantare collaborazioni con innumerevoli artisti!

Vita privata

Ai tempi di Amici Emma fece parlare di sé per la relazione con il rapper Biondo, anch’egli concorrente di quella edizione del talent. La loro relazione è tuttavia terminata nel 2019. Dopodiché sulla vita sentimentale della giovane sono seguiti diversi rumors che prima la vedevano con l’ex corteggiatore di Uomini e Donne Luca Daffré e poi in una presunta relazione con un ex concorrente di Amici 2020, Deddy. La presunta relazione tra i due è stata smentita. La stessa Muscat ha infatti postato sul proprio profilo Instagram le foto del suo nuovo fidanzato estraneo al mondo dello spettacolo.

Social

Emma Muscat è molto attiva sui social, il suo profilo Instagram vanta infatti la bellezza di 737mila follower!