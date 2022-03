Emy Buono, dal convento a La Pupa e il Secchione: chi è, età, Instagram, vita privata, programmi tv

Va in onda questa sera la seconda puntata de La Pupa e il Secchione 2022, che sarà trasmetto in prima serata alle 9.30 su Italia 1. Alla conduzione del programma quest’anno c’è niente di meno che Barbara D’Urso, new entry nel mondo de La Pupa e il Secchione. Novità anche per quanto riguarda gli opinionisti, che per questa edizione saranno Federico Lauri, meglio conosciuto come Federico Fashion Style – noto hair stylist delle celebrità e influencer, nonchè protagonista di altri programmi tv -, e Soleil Sorge, l’ex Gieffina appena uscita dalla casa più famosa d’Italia. Ma passiamo al cast di questa edizione. Tra le pupe e i pupi in gara ci sono dei volti già noti al piccolo schermo. Una di queste è la pupa Emy Buono.

Emy Buono: chi è, età, vita privata

La pupa Emy, all’anagrafe Emilia Buono, è nata a Napoli nel 1998, quindi ha 24 anni. La ragazza vive ancora nel capoluogo campano con la sua mamma e la sua nonna, a cui è molto legata. Entrambe le donne della sua famiglia sono, come lei stessa ha dichiarato, delle figure davvero molto importanti nella sua vita. Nella sua carriera televisiva l’abbiamo già vista in un altro programma prima de La Pupa e il Secchione. Vi ricordata quale?

La “pupa” Emy: tutti i programmi tv dove l’abbiamo vista

Si tratta di un format andato in onda su Discovery+, precisamente sul canale Real Time. Avete capito di quale si tratta? Stiamo parlando del reality “Ti spedisco in Convento”, edizione 2021. La bella Emy, insieme ad altre ragazze che hanno condiviso con lei questa particolare esperienza televisiva, ha trascorso diverse settimane chiusa in un convento di suore sulla costiera amalfitana, imparando valori a lei finora sconosciuti, o quasi. La 24enne si è messa alla prova rinunciando a serate mondane, eccessi, alcolici e, soprattutto, all’uso del cellulare. Emy ha raccontato che l’esperienza in fondo le è piaciuta e che le ha lasciato un bel ricordo. Ora però la Buono si trova catapultata in tutt’altro contesto nel programma La Pupa e il Secchione. Nel corso della prima puntata, andata in onda martedì 15 marzo, le era stato assegnato il secchione Alessandro De Meo, da condividere in un trio insieme alla pupa Asia Valente.

Instagram

Emy Buono ha un profilo Instagram che conta oltre 93,7 mila followers. Nel suo profilo fa mostra di tutta la sua bellezza, tra pose ammiccanti e trasparenze. Il suo profilo è emy_buono_.