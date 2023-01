Enrico Lucherini, chi è il primo press-agent: età, carriera, libro, compagno, vita privata

Tutto pronto per una nuova puntata di Oggi è un altro giorno il salotto televisivo targato Rai condotto da Serena Bortone in onda tutti i giorni dalle 14.00. Tra i tanti ospiti di puntata ci sarà anche Enrico Lucherini, tra i più famosi e celebri addetti stampa italiani. Ma cosa sappiamo su di lui? Scopriamolo più da vicino uno dei maggiori press agent del cinema italiano.

Dagli esordi alla Dolce Vita, la biografia e la carriera di Enrico Lucherini

C’è da dire che il ‘destino’ che i suoi genitori avevano in mente per lui era tutt’altro. Figlio di un medico – Enrico Lucherini è nato nell’agosto del 1932 e pertanto oggi ha 90 anni, proprio per accontentare il papà Lucherini si iscrive al corso di laura in Medicina e Chirurgia. Ma il feeling con l’Università (e la medicina) non sboccia e abbandona gli studi dopo appena due anni. Abbraccia quindi il mondo dello spettacolo iscrivendosi ad un corso di recitazione all’Accademia Nazionale d’Arte drammatica. Un incontro con la grande Sophia Loren gli fa capire che il suo futuro è però nel mondo della promozione degli attori: il primo film in cui lavora come addetto stampa è la Notte Brava, scritto da Pasolini. In seguito ha rappresentato tantissimi attori e divi del cinema creando talvolta delle storie ad hoc (come la love story fittizia tra Florinda Bolkan e Richard Burton). Ha scritto due libri: Purché se ne parli (2014), Un sorriso, uno schiaffo, un bacio in bocca (1984).

La vita privata del primo press agent italiano

Forse non tutti sanno che l’addetto stampa tra i più famosi in Italia è stato testimone di nozze di Vittorio Gassman. Adora Maria De’ Filippi che definisce bella e dall’inesauribile grinta. Enrico Lucherini non ha figli e non si è mai sposato. Inoltre è dichiaratamente omosessuale tuttavia non sappiamo se abbia un compagno o meno in questo momento. Sui social non è presente: non esistono infatti profili a lui collegati sul web.