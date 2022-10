Enrico Montesano, chi è la moglie Teresa Trisorio: età, lavoro, figli, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento della domenica con Domenica In. Tra gli ospiti di oggi anche Enrico Montesano, uno dei protagonisti dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle che ha preso il via da poche settimane. L’artista si racconterà a cuore aperto: dalla carriera alla vita privata e all’amore per la moglie Teresa Trisorio.

La storia d’amore tra Enrico Montesano e Teresa Trisorio

Enrico Montesano dopo il primo matrimonio con Marina Spadaro, la madre di suo figlio Mattia, e quello con Tamara Moltrasia, nel 1992 è convolato a nozze per la terza volta con Teresa Trisorio, la donna che ora è al suo fianco. Di lei non abbiamo molte informazioni, ma sappiamo che non è un personaggio del mondo dello spettacolo, è lontana dai riflettori e dal gossip. I due, come ha raccontato l’artista a Domenica Live, si sono conosciuti agli inizi degli anni ’90, poi si sono sposati.

La nascita dei due figli

E il loro amore procede a gonfie vele. Da quell’amore, infatti, sono nati altri due figli: Michele Enrico nel 1996 e Marco Valerio nel 1997. I due sono entrambi attori e condividono il palcoscenico con il padre.

Teresa non ha i social, è una donna schiva e riservata. E compare in pochi scatti pubblicati dal marito su Instagram.