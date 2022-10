Enrico Montesano: chi è, età, ultime notizie, oggi, film, moglie, Instagram e Ballando con le stelle

Manca poco, ma non pochissimo. Eppure il pubblico e i fans sono già in fibrillazione per la prossima edizione di Ballando con le Stelle. Sono davvero tante le novità scoppiettanti che ci aspettano nei prossimi imperdibili appuntamenti e non vediamo l’ora di raccontarveli. Nel frattempo, è uscito il cast dei protagonisti, tra i quali anche l’intramontabile Enrico Montesano. Scopriamo qualcosa in più sul suo conto!

Chi è: cenni biografici e successi

Enrico Montesano è nato il 7 giugno del 1945, viene considerato uno degli artisti più versatili del panorama italiano: attore, sia di teatro che di cinema, conduttore televisivo e anche cantante. Ha debuttato sul palco la prima volta nel 1966 con Humor Nero mentre il debutto cinematografico avviene con Caterina Caselli nel film Io non protesto, io amo.

I film più famosi della carriera

Tra i suoi film più famosi ricordiamo Aragosta a colazione, Qua la mano, I due carabinieri e Grandi Magazzini. Il record di ascolti lo ebbe per con Fantastico nel 1988 trasmissione che stabilì il record di biglietti venduti della Lotteria italiana.

Attualmente l’attore vive a Roma, non sappiamo precisamente dove. È stato, negli ultimi tempi, anche al centro di polemiche ”sociali”, per essersi rivelato un sostenitore no mask.

Vita privata, moglie, figli, dieta

La vita privata di Enrico Montesano è molto complicata, ha avuto ben 3 mogli e ha 6 figli. Il primo matrimonio è stato con Marina Spadaro, la madre di suo figlio Mattia. Poi si è sposato con Tamara Moltrasia con la quale sono venuti al mondo 3 figli: Lavinia, Tommaso ed Oliver.

Le seconde nozze

Dopo la separazione, nel 1992 si è sposato con Teresa Trisorio con la quale ha avuto altri 2 figli: Michele Enrico e Marco Valerio, che lavorano con lui in teatro. Con Teresa il rapporto va avanti da oltre vent’anni. L’attore ha rivelato d’essere vegano per scelta di vita.

Enrico Montesano su Instagram

Enrico Montesano è molto seguito sui social: il suo account Instagram @enricomontesano.official conta ben 27K follower!