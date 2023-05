Enrico Ruggeri: chi è, età, carriera, canzoni, altezza, chi è la moglie, figli, Twitter, libro, Instagram

Tutto pronto per un’altra imperdibile puntata di Da noi a ruota libera in onda su Rai 1 e condotto da Francesca Fialdini. Tra gli ospiti di oggi ci sarà anche il celebre cantautore Enrico Ruggeri. Si racconterà a cuore aperto: dall’amore alla carriera. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lui!

Enrico Ruggeri: chi è, età, carriera

Enrico Ruggeri è nato a Milano il 5 giugno del 1957 ed è un noto cantautore, scrittore, conduttore televisivo e radiofonico che oggi ha 65 anni. A 15 anni ha iniziato a suonare in cantina con gli amici e ha fondato il suo primo gruppo e nel 1977 dalla fusione dei Champagne Molotov con la band Trifoglio sono nati i Decibel. Ha segnato la storia della musica perché ha portato il punk in Italia facendolo apprezzare al grande pubblico. la band ha collezionato un successo dopo l’altro, ma nel 1981 ha deciso di intraprendere la carriera da solista, partecipando più volte al Festival di Sanremo. Nel 2017, però, è uscito l’album che ha poi segnato di fatto la reunion dei Decibel con Fulvio Muzio e Silvio Capeccia. Ma non solo musica nella sua vita.

I libri e le canzoni famose

Nella sua vita non c’è stata solo la musica. Infatti ha scritto diversi libri e nel 2006 ha iniziato la sua carriera anche nel mondo della televisione, con la conduzione della trasmissione Il bivio-Cosa sarebbe successo se… e si vocifera che potrebbe prendere il posto di Fabio Fazio in Che tempo che fa. Alcuni libri che ha pubblicato sono: Piccoli mostri, nel 2000; Non si può morire la notte, nel 2012; Un prezzo da pagare, nel 2016; Sono stato il più cattivo, nel 2017, Un gioco da ragazzi, nel 2020. Alcuni dei suoi album da solista di maggior successo sono:

1981 – Champagne Molotov

1983 – Polvere

2009 – Il regalo di Natale

2010 – La ruota

2012 – Le canzoni ai testimoni

2015 – Pezzi di vita

2016 – Un viaggio incredibile

2019 – Alma

2022 – La rivoluzione

Vita privata: chi è la moglie, figli, Instagram

Enrico Ruggeri nel 1986 ha sposato Laura Ferrato, ma i due hanno divorziato nel 1994. Dalla loro unione è nato il figlio Pier Enrico, detto Pico, anche lui cantante e conosciuto come Pico Rama. Successivamente, ha conosciuto e si è innamorato della sua attuale compagna, la cantautrice Andrea Mirò. Dal loro amore sono nati i figli Ugo Federico Benedetto ed Eva Clara. Molto seguito sui social. Su Instagram con il suo account @enrico_ruggeri vanta oltre 40 mila followers.