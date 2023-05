Enrico Ruggeri, chi è la compagna Andrea Mirò: età, lavoro, oggi, foto e Instagram

Tutto pronto per un’altra imperdibile puntata di Da noi a ruota libera in onda su Rai 1 e condotto da Francesca Fialdini. Tra gli ospiti di oggi ci sarà anche il celebre cantautore Enrico Ruggeri. Si racconterà a cuore aperto: dall’amore alla carriera. Sapete chi è la sua attuale compagna Andrea Mirò? Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lei e sul loro amore!

La vita privata di Enrico Ruggeri

La vita privata di Enrico Ruggeri è segnata da due grandi amori. Il primo arriva negli anni ’80 con Laura Ferrato. I due sono convolati a nozze nel 1986. Dalla loro unione è nato il figlio Pier Enrico, detto Pico, il 24 marzo 1990, anche lui oggi è un cantante affermato e conosciuto come Pico Rama. Dopo otto anni i due hanno divorziato, nel 1994. Ruggeri ha confessato in un’intervista: “Ho lasciato Laura per Andrea”. Infatti, dopo aver conosciuto la cantante, ha divorziato dalla moglie. La sua attuale compagna è la cantautrice Andrea Mirò e insieme formano una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo. Dal loro amore sono nati i figli Ugo Federico Benedetto ed Eva Clara.

Chi è la compagna Andrea Mirò: età, lavoro

Andrea Mirò è lo pseudonimo di Roberta Mogliotti, il suo vero nome. È una cantautrice molto importante che ha segnato la storia della musica negli anni ’80. Lei è nata a Rocchetta Tanaro, un paesino in provincia di Asti il 27 maggio del 1967 sotto il segno dei gemelli. Proprio ieri, infatti, ha compiuto 54 anni. Nella vita è stata una grande cantante, compositrice, direttrice d’orchestra e polistrumentista. Ha collaborato con Ruggeri in molti brani della sua carriera musicale ed è salita sul palco dell’Ariston in numerose occasioni. Ha prodotto una grande quantità di album da solista:

1991 – Mirò

2000 – Il centro dei pensieri

2001 – Lucidamente

2003 – Andrea Mirò

2005 – Andrea

2007 – A fior di pelle

2007 – Il regalo di Natale con Enrico Ruggeri

2009 – La fenice

2012 – Elettra e Calliope

2014 – Segni (e) particolari con Alberto Patrucco

2016 – Nessuna paura di vivere

2023 – Camere con vista

Andrea Mirò oggi, Instagram

Andrea Mirò ha da poco pubblicato il suo ultimo album: Camere con vista. Al momento è impegnata in un tour in vari teatri d’Itali, in cui porta le sue nuove e vecchie canzoni. Potete seguirla sul profilo Instagram, dov’è molto attiva e condivide tanti scatti della sua vita privata e del suo lavoro. Conta quasi 3 mila followers: