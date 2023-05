Enrico Ruggeri, chi è l’ex moglie Laura Ferrato: età, lavoro e vita privata

Tutto pronto per un’altra imperdibile puntata di Da noi a ruota libera in onda su Rai 1 e condotto da Francesca Fialdini. Tra gli ospiti di oggi ci sarà anche il celebre cantautore Enrico Ruggeri. Si racconterà a cuore aperto: dall’amore alla carriera. Sapete chi è la sua ex moglie Laura Ferrato? Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lei e sulla fine del loro amore!

La vita privata di Enrico Ruggeri

La vita privata di Enrico Ruggeri è segnata da due grandi amori. Il primo arriva negli anni ’80 con Laura Ferrato. I due sono convolati a nozze nel 1986. Dalla loro unione è nato il figlio Pier Enrico, detto Pico, il 24 marzo 1990, anche lui oggi è un cantante affermato e conosciuto come Pico Rama. Dopo otto anni i due hanno divorziato, nel 1994. In quel periodo il cantante ha conosciuto e si è innamorato della sua attuale compagna, la cantautrice Andrea Mirò. Dal loro amore sono nati i figli Ugo Federico Benedetto ed Eva Clara.

Chi è l’ex moglie Laura Ferrato: età, lavoro e vita privata

Laura Ferrato è una donna in carriera molto affermata che oggi ha 54 anni. Si è laureata in Filosofia ed è iscritta all’albo dei giornalisti. Non solo: si definisce “Un’attrice comica molto drammatica”. Da moltissimi anni è a capo dell’ufficio stampa di Mediaset, per cui lavora da ben 26 anni. Dal 1994 al 2001 ha lavorato nell’ufficio stampa dei programmi televisivi, dal 2011 al 2015 è stata a capo di Canale 5 e dal 2015 è la direttrice generale di tutte le reti Mediaset. Al momento sappiamo che vive a Milano, ma rimane molto discreta sulla sua vita privata. Per cui non sappiamo se abbia ritrovato l’amore dopo la grande delusione con Ruggeri oppure no. Potete seguirla sul suo profilo Instagram:

I motivi della rottura

Quali sono stati i motivi della rottura tra Laura Ferrato e Ruggeri? Soltanto di recente lui ha confessato la verità. Proprio lui ha lasciato la moglie appena incontrata Andrea Mirò, la sua attuale compagna. Davanti le telecamere si è esposto: “Sì, ho lasciato Laura quando ho conosciuto Andrea“. Tuttavia, pare che i due siano rimasti sempre in buoni rapporti, soprattutto per garantire una crescita serena al figlio Pier. Ecco un dolce scatto di Pier Enrico e la madre: