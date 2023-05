Enrico Ruggeri, chi sono i figli: età, oggi, vita privata

Tutto pronto per un’altra imperdibile puntata di Da noi a ruota libera in onda su Rai 1 e condotto da Francesca Fialdini. Tra gli ospiti di oggi ci sarà anche il celebre cantautore Enrico Ruggeri. Si racconterà a cuore aperto: dall’amore alla carriera. Sapete chi sono i suoi tre figli? Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di loro!

La vita privata di Enrico Ruggeri

La vita privata di Enrico Ruggeri è segnata da due grandi amori e tre figli. Il primo arriva negli anni ’80 con Laura Ferrato. I due sono convolati a nozze nel 1986. Dalla loro unione è nato il figlio Pier Enrico, detto Pico, il 24 marzo 1990, anche lui oggi è un cantante affermato e conosciuto come Pico Rama. Dopo otto anni i due hanno divorziato, nel 1994. Ruggeri ha confessato in un’intervista: “Ho lasciato Laura per Andrea”. Infatti, dopo aver conosciuto la cantante, ha divorziato dalla moglie. La sua attuale compagna è la cantautrice Andrea Mirò e insieme formano una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo. Dal loro amore sono nati i figli Ugo Federico Benedetto ed Eva Clara.

Chi è il primogenito Pier Enrico: età, lavoro, oggi, vita privata

Il primogenito del cantante si chiama Pier Enrico e ha deciso di seguire le orme del padre. Nato il 24 marzo del 1990, ha 33 anni ed è un grande cantautore e musicista italiano conosciuto come Pico Rama. Sin da piccolissimo, le sue passioni sono state il canto, il teatro e la musica. Ha studiato pianoforte e canto corale al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano e poi si è appassionato all’Hip-hop. Con il tempo si è appassionato moltissimo anche alla medicina orientale e ha fatto numerosi viaggi per apprendere le tecniche scismatiche, infatti è anche un alchimista. Ha collaborato con diversi artisti, tra cui anche Giorgio Gaber. Ha inciso e pubblicato tre album:

2011 – La danza della realtà

2013 – Il secchio e il mare

2015 – Locura

Chi sono i figli più piccoli

I due figli più piccoli di Ruggeri sono: Ugo Federico Benedetto, nato nel 2005, che sta per compiere 18 anni ed Eva Clara, nata nel 2010 e ha quasi 13 anni. Di loro non sappiamo nulla perché sono ancora molto piccoli e i genitori ci tengono molto a tutelare la loro privacy. Durante un’intervista di Verissimo, il cantante ha raccontato del suo rapporto con i figli: “Ho avuto Pier quando ero molto giovane. Lo considero più un fratello che un figlio, spesso ha avuto momenti di saggezza maggiori dei miei. Ammetto di aver sbagliato spesso con loro, ma credo comunque di aver fatto tesoro delle mie inadempienze per migliorare con i miei figli più piccoli. Il maggiore, comunque, è l’idolo dei fratelli minori!”.