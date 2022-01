Enzo Avitabile: chi è, età, carriera, canzoni, discografia, concerti, chi è la moglie, figli

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Enzo Avitabile, ma conosciamolo meglio!

Enzo Avitabile: chi è, età, carriera

Enzo Avitabile è nato a Napoli il 1 marzo del 1955 ed è un noto sassofonista, compositore, musicista e cantautore. Ha studiato sassofono e ha incominciato a esibirsi in pubblico a soli 7 anni, poi si è diplomato in flauto al conservatorio di San Pietro a Majella. Nel corso della sua brillante carriera ha collaborato con James Brown, Tina Turner, Maceo Parker, Marcus Miller, Manu Dibango e tanti altri. Poi negli anni 1976-1977 ha collaborato con Pino Daniele all’album Terra mia e dal 2003 è direttore artistico del Festival Internazionale di World Music ‘Sentieri mediterranei’. Enzo Avitabile ha critto oltre 300 opere per quartetti, orchestre da camera e orchestre sinfoniche e ha vinto due premi David di Donatello per la colonna sonora del film ‘Indivisibili’. Nel 2019, invece, ha vinto il ciak d’oro per la migliore colonna sonora del film Il vizio della speranza.

Enzo Avitabile: chi è la moglie, figli e vita privata

Per tanti anni Enzo Avitabile è stato sposato con Maria, donna morta nel 2002. Dalla loro unione sono nate le figlie Angela e Corinne, ma nessuna di loro ha seguito le orme del padre musicista.