Enzo Avitabile, chi era la moglie e come è morta: età, matrimonio, figlie

Il salotto di Oggi è un altro giorno andrà in onda con una puntata molto speciale dagli ospiti inediti. Tra questi, arriverà in studio anche Enzo Avitabile, un grande cantautore e sassofonista italiano. Si racconterà a cuore aperto ai microfoni di Serena Bortone: dall’amore alla carriera, alla famiglia. Sta ancora superando il lutto della moglie: ecco cosa è successo davvero e come è morta.

Chi era la moglie di Enzo Avitabile: età, lavoro, matrimonio

Enzo Avitabile è uno dei più grandi cantautori, cantanti e sassofonisti partenopei apprezzati in tutta Italia. Nella sua vita ha dato molto spazio alla carriera e alla musica, ma non solo. Da giovanissimo ha incontrato anche l’amore della sua vita: Maria, una giovane ragazza del suo stesso paese e con cui è stato subito amore. I due sono convolati a nozze e hanno dato alla luce due figlie: Connie e Angela. Lei era un’insegnante di scuola, amatissima da tutti i suoi alunni. La sua scomparsa ha lasciato un grande vuoto.

Come è morta Maria?

Maria si è spenta prematuramente nel 2002, più di venti anni fa, ma nel cuore di Enzo e delle due figlie il dolore è sempre vivo e vivido. Le cause della morte non sono mai state rese note e durante le interviste, il cantante non ha mai voluto rivelare dettagli in merito per una questione di privacy. Sappiamo che al momento della morte, le due figlie erano molto piccole ed è stata una grande tragedia. Enzo ha avuto grandissime difficoltà economiche e ha dovuto crescere due figlie da solo. In suo aiuto è arrivato Red Canzian, che gli ha prestato due milioni di lire che, come dice sempre, gli hanno salvato la vita.

Enzo Avitabile e le figlie

Enzo Avitabile è rimasto da solo con due figlie piccole: ha dovuto affrontare il dolore e mostrarsi forte a Connie e Angela. Ha raccontato durante un’intervista: “Loro mi hanno fatto capire come potevo fare da papà e da mamma. Sono state figlie e sorelle e oculate amministratrici finanziarie”. Ad oggi sono due donne e il cantante è un bravissimo nonno che dedica anima e cuore ai suoi nipotini: Vincent e Alessia. Ecco un dolce scatto: