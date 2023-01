Enzo Decaro: chi è, età, carriera, chi è la moglie, figli, foto, film e serie tv, La Smorfia e Instagram

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, per ridere e divertirci insieme, anche Enzo Decaro, Franco Oppini (in collegamento) ed Enrico Beruschi, che si racconteranno a cuore aperto. Dalla carriera alla vita privata.

Dagli esordi al debutto di Enzo Decaro

Enzo Decaro è nato a Portici, in provincia di Napoli, il 24 marzo 1958 e oggi è un affermato attore, sceneggiatore, cabarettista, esponente della nuova comicità napoletana, che è stata portata alla ribalta dal gruppo teatrale La smorfia nella seconda metà degli anni ’70 insieme a Massimo Troisi e Lello Arena. Di lui sappiamo che ha intrapreso gli studi classici, poi si è laureato Laurea in Lettere moderne presso l’Università Federico II° di Napoli. E insieme ad alcuni amici ha formato un gruppo, dando vita a un nuovo tipo di teatro, quello che attingeva alla farsa napoletana e al cabaret.

Il gruppo La smorfia e i suoi successi

Nel 1977 il gruppo, che è poi stato chiamato La smorfia, si è assottigliato e ha visto tra i componenti Decaro, Troisi e Arena. Il trio ha esordito al Teatro San Carluccio di Napoli e da lì ha collezionato un successo dopo l’altro, approdando anche il televisione. Quando il gruppo comico si è sciolto, però, Decaro ha proseguito la sua attività come regista e come attore televisivo e nel 1981 ha debuttato al cinema con Prima che sia troppo presto, poi nel 1998 è arrivato il successo della fiction Una donna per amico, che lo ha portato alla ribalta nazionale. Tra le sue fiction di successo ricordiamo: La provinciale, Orgoglio, Lo zio d’America, Padri, Noi, Madre Teresa, Provaci ancora prof, La terza verità, L’ultimo rigore, Una madre e Una donna per amico.

Chi è la moglie, vita privata

Ma veniamo alla vita privata. L’attore napoletano è sempre stato molto geloso della sua privacy e non abbiamo tantissime informazioni sulla sfera sentimentale. Sappiamo, però, che ha tre figli, ormai grandi, come ha raccontato lui stesso in un’intervista rilasciata a Ok-Salute: ‘Ho capito che non posso più essere apprensivo nei confronti dei miei figli come quando, da piccoli, li tenevo per mano nell’attraversare la strada. Ma anche se mi sono rassegnato a lasciare andare quella stretta, confesso che quella collezione di minerali è ancora in un cassetto di casa”. Sulla compagna o sull’eventuale moglie, invece, non sappiamo nulla. Si lascerà andare oggi durante l’intervista su Rai 1? Chissà…

