Enzo Miccio, chi è il fidanzato Laurent Miralles: età, lavoro e vita privata

Tutto pronto per il classico appuntamento con Francesca Fialdini nel salotto di “Da noi a ruota libera“. La puntata di oggi sarà molto speciale perché arriveranno in studio tanti ospiti inediti. Tra questi, anche il celebre wedding planner Enzo Miccio. Parlerà a cuore aperto e racconterà tutto di sé e della sua vita: dall’amore alla carriera. Rivelerà anche qualche dettaglio in più sul suo grande amore: il fidanzato Laurent Miralles. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lui e la loro storia d’amore!

La Vita privata di Enzo Miccio

Enzo Miccio ha fatto coming out nel 2016 condividendo la propria omosessualità. All’epoca era fidanzato con un suo collaboratore: Riccardo Marenghi. La storia tra i due è naufragata nel 2019. Dopo poco, Miccio ha conosciuto l’amore della sua vita: Laurent Millares, un chirurgo estetico francese. Lui è specializzato nei trattamenti anti-età. Insieme sono molto felici e innamorati.

Chi è Laurent Miralles: età, lavoro, Instagram

Laurent Miralles è un chirurgo estetico francese che ha studiato in giro per il mondo. Nel suo campo è molto rinomato e ha diversi studi medici: a Londra, Parigi, Mosca e Dubai. Non è nota la sua età precisa, ma sembra che sia coetaneo del compagno, nato nel 1971 e che oggi ha 53 anni. Non ci sono molti altri dettagli sulla sua vita privata, perché non ama le luci dei riflettori. Sappiamo che i due si sono conosciuti a Parigi e si sono innamorati subito. Si sarebbero dovuti anche sposare nel 2020, ma a causa della pandemia, hanno rimandato tutto. Potete rimanere aggiornati su di lui seguendo il suo profilo Instagram:

L’amore tra Enzo Miccio e il fidanzato

Enzo Miccio e il fidanzato Laurent sono più uniti e innamorati che mai. Non hanno nascosto di aver avuto una brutta crisi, che li ha portati a stare lontani per mesi. “Ci siamo lasciati, abbiamo cercato di capirci e ci siamo riusciti, ora siamo ancora qui insieme, ancora più forti, e ora andiamo e guardiamo entrambi nella stessa direzione” ha dichiarato il wedding planner. Poi si è lasciato andare e ha dichiarato che si sposeranno presto: “Vorrei tu mi tenessi per mano fino alla fine dei miei giorni” ha dichiarato pubblicamente al suo amore. Ecco un dolce scatto della coppia: